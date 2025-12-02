Advertisement

لبنان

تجمع المؤسسات في صيدا: تستحق المدينة ان تكون عاصمة للثقافة والحوار

Lebanon 24
02-12-2025 | 14:39
A-
A+
Doc-P-1450104-639003089876330964.jpg
Doc-P-1450104-639003089876330964.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 نوهت أمانة سر تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا باختيار مدينة صيدا عاصمة للثقافة والحوار.
Advertisement

ورأت أن "هذا الاختيار الدولي يؤكد العمق التاريخي والحيوية الثقافية والدور الراسخ في تعزيز الحوار والتعايش عبر منطقة الشرق الأوسط لمدينة صيدا"، لافتة إلى أن "التجمع  يضع كل امكاناته لإنجاح هذا الحدث المهم، ويتمنى من جميع الهيئات والفعاليات استنفار كل الامكانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والروحية والثقافية والاعلامية والرياضية والامنية وبصورة خاصة السياحية منها تحضيراً واعداداً لبرنامجها الثقافي عام 2027 ".

 ودعت "كل الجمعيات العاملة والناشطة في صيدا لتقديم الأفكار الممكنة تحضيراً للبرنامج المقترح وتقسيم العمل وتوزيع الادوار لضمان حسن تنفيذ الحدث الثقافي المميز خلال عام 2027 الى جانب بلدية صيدا والهيئات المعنية".
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري تشكر الرئيس عون على تهنئته صيدا باختيارها عاصمة للثقافة والحوار
lebanon 24
02/12/2025 23:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
غادة أيوب تهنئ صيدا لاختيارها عاصمة للثقافة والحوار في المتوسط
lebanon 24
02/12/2025 23:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
موسى: مبروك لصيدا لقب عاصمة متوسطية للثقافة والحوار
lebanon 24
02/12/2025 23:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
صيدا تتوّج عاصمة للحوار والثقافة المتوسطية لعام 2027
lebanon 24
02/12/2025 23:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الاختيار

الرياض

رياضي

المعن

رياض

صيدا

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:30 | 2025-12-02
16:10 | 2025-12-02
15:47 | 2025-12-02
15:44 | 2025-12-02
15:41 | 2025-12-02
15:32 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24