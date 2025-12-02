تجمع المؤسسات في صيدا: تستحق المدينة ان تكون عاصمة للثقافة والحوار

Advertisement

نوهت أمانة سر تجمع المؤسسات الأهلية في باختيار مدينة صيدا عاصمة للثقافة والحوار.ورأت أن "هذا الدولي يؤكد العمق التاريخي والحيوية الثقافية والدور الراسخ في تعزيز الحوار والتعايش عبر منطقة لمدينة صيدا"، لافتة إلى أن "التجمع يضع كل امكاناته لإنجاح هذا الحدث المهم، ويتمنى من جميع الهيئات والفعاليات استنفار كل الامكانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والروحية والثقافية والاعلامية والرياضية والامنية وبصورة خاصة السياحية منها تحضيراً واعداداً لبرنامجها الثقافي عام 2027 ".ودعت "كل الجمعيات العاملة والناشطة في صيدا لتقديم الأفكار الممكنة تحضيراً للبرنامج المقترح وتقسيم العمل وتوزيع الادوار لضمان حسن تنفيذ الحدث الثقافي المميز خلال عام 2027 الى جانب بلدية صيدا والهيئات المعنية".