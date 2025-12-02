لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"

قالت "القناة 14" إن مصر دخلت بشكل مفاجئ على خط الأزمة بين وحزب الله في محاولة لمنع اندلاع مواجهة واسعة في .

Advertisement

وبحسب القناة، يرفض هذه الوساطة بدافع الريبة تجاه إسرائيل، وبحجة أنه لا يريد تجاوز . وبحسب القناة، يرفض هذه الوساطة بدافع الريبة تجاه إسرائيل، وبحجة أنه لا يريد تجاوز .

وأشارت القناة إلى أن دخول على هذا الملف النادر بالنسبة لها يُعد إشارة إلى مدى اقتراب الأوضاع في من "الانفجار".



وأضافت القناة أن إسرائيل نجحت في تقليص كمية أسلحة حزب الله جنوب ، لكنها اعتبرت أن الحكومة ليست بمستوى تحمّل مسؤولية نزع سلاح الحزب. (روسيا اليوم)