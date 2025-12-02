18
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
Lebanon 24
02-12-2025
|
16:10
0
قالت "القناة 14"
الإسرائيلية
إن مصر دخلت بشكل مفاجئ على خط الأزمة بين
إسرائيل
وحزب الله في محاولة لمنع اندلاع مواجهة واسعة في
لبنان
.
وبحسب القناة، يرفض
حزب الله
هذه الوساطة بدافع الريبة تجاه إسرائيل، وبحجة أنه لا يريد تجاوز
الحكومة اللبنانية
.
وأشارت القناة إلى أن دخول
القاهرة
على هذا الملف النادر بالنسبة لها يُعد إشارة إلى مدى اقتراب الأوضاع في
الشمال
من "الانفجار".
وأضافت القناة أن إسرائيل نجحت في تقليص كمية أسلحة حزب الله جنوب
الليطاني
، لكنها اعتبرت أن الحكومة
اللبنانية
ليست بمستوى تحمّل مسؤولية نزع سلاح الحزب. (روسيا اليوم)
