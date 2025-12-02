Advertisement

لبنان

عن لبنان... إليكم آخر تصريح لهوكشتاين

Lebanon 24
02-12-2025 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1450143-639003166950506913.jpg
Doc-P-1450143-639003166950506913.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المبعوث الأميركي السابق إلى لبنان آموس هوكشتاين في مؤتمر "إسرائيل اليوم" أنه لا يعتقد أن العودة إلى القتال جيدة لإسرائيل، مؤكدا أنها ليست جيدة للبنان، وهي سيئة لأميركا، مشيرا إلى أن "أي زعزعة لاستقرار لبنان لن تبقى في لبنان فقط، ويجب إيقاف هذه الدوامة".
Advertisement

واضاف: "لبنان اليوم ورئيسه هما الأكثر موالاة للغرب على الإطلاق. يجب على حزب الله أن يتخلى عن سلاحه ويجب على الحكومة اللبنانية أن تفي بما وافقت عليه. يجب على إسرائيل أن تمنح هذه الحكومة فرصة للقيام بذلك".
مواضيع ذات صلة
ذكر لبنان... إليكم ما قاله نتنياهو في آخر تصريح له
lebanon 24
03/12/2025 01:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح جديد لنتنياهو عن لبنان.. ماذا قال؟
lebanon 24
03/12/2025 01:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
في آخر تصريح... هذا ما أعلنه السفير الأميركي الجديد بشأن لبنان
lebanon 24
03/12/2025 01:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
في آخر تصريح له... هذا ما قاله غراهام عن الجيش و"حزب الله"
lebanon 24
03/12/2025 01:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

هذه الحكومة

اللبنانية

حزب الله

هوكشتاين

إسرائيل

لبنان

شتاين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:30 | 2025-12-02
16:10 | 2025-12-02
15:47 | 2025-12-02
15:44 | 2025-12-02
15:41 | 2025-12-02
15:32 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24