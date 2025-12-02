18
لبنان
عن لبنان... إليكم آخر تصريح لهوكشتاين
Lebanon 24
02-12-2025
|
16:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المبعوث الأميركي السابق إلى
لبنان
آموس
هوكشتاين
في مؤتمر "
إسرائيل
اليوم" أنه لا يعتقد أن العودة إلى القتال جيدة لإسرائيل، مؤكدا أنها ليست جيدة للبنان، وهي سيئة لأميركا، مشيرا إلى أن "أي زعزعة لاستقرار لبنان لن تبقى في لبنان فقط، ويجب إيقاف هذه الدوامة".
واضاف: "لبنان اليوم ورئيسه هما الأكثر موالاة للغرب على الإطلاق. يجب على
حزب الله
أن يتخلى عن سلاحه ويجب على
الحكومة اللبنانية
أن تفي بما وافقت عليه. يجب على إسرائيل أن تمنح
هذه الحكومة
فرصة للقيام بذلك".
