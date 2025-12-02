عن لبنان... إليكم آخر تصريح لهوكشتاين

Advertisement

واضاف: "لبنان اليوم ورئيسه هما الأكثر موالاة للغرب على الإطلاق. يجب على أن يتخلى عن سلاحه ويجب على أن تفي بما وافقت عليه. يجب على إسرائيل أن تمنح فرصة للقيام بذلك".