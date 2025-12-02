"حزب الله" يكشف: هذه قصتنا مع البابا

Advertisement

كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يمكن التوقف عند عدد من العلامات الفارقة التي واكبت زيارة البابا، ومن بينها طريقة مقاربة «حزب الله» لها. لقد استطاع «الحزب» أن يكون جزءاً حيوياً من مشهدية التفاعل مع البابا، بدءاً من الرسالة التي وجّهها إليه، مروراً بالاستقبال الدافئ من قِبل كشافة المهدي في الضاحية الجنوبية، وصولاً إلى مشاركة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد على رأس وفد من نواب الكتلة، في اللقاء الذي عُقد مع البابا في ، بينما غاب عنه على سبيل المثال . وبمعزل عمّا إذا كانت دواعي البروتوكول أم الدوافع السياسية هي وراء عدم دعوة ، إلا أنّ الصورة التي ارتسمت في كانت غنية بالرمزيات والدلالات: غاب جعجع وحضر رعد في عزّ الحصار والضغط على «حزب الله!».وضمن سياق متصل، يؤكّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» وابن الضاحية النائب علي عمار لـ«الجمهورية» أنّ قصة تفاعل «حزب الله» مع زيارة البابا غير معقّدة، ولا تتحمّل الإفراط في التفسيرات والاجتهادات، «إذ أننا حزب يختزن أبعاداً إنسانية وليس طائفياً ولا متزمتاً ولا منطوياً على نفسه، وإنما متفاعل مع كل الطوائف والمكونات في ، وبالتالي لاقينا البابا انطلاقاً من هذه الروحية». ويشدّد عمار على أنّ مشاركة «الحزب» الفاعلة في استقبال البابا ومواكبة زيارته «تعكسان اقتناعنا وتمسكنا الثابتين بمبدأ العيش المشترك»، مؤكّداً أنّ «هذا المبدأ بالنسبة لنا ليس مجرد شعار نطلقه بل هو نمط حياة نترجمه على الأرض». ويشير عمار إلى أنّ زيارة البابا لا تنحصر في الإطار الروحي فقط، بل تحمل في طياتها أبعاداً سياسية، كون الزائر رئيس الفاتيكان، بكل ما ترمز إليه هذه الدولة من مبادئ على مستوى العالم.ويضيف: «انطلاقاً من ذلك، فإن ما نعانيه في لبنان نتيجة العدوانية المتمادية يستوجب تدخلاً من قداسة البابا ربطاً بموقعه المعنوي، للضغط على الكيان من أجل وقف اعتداءاته». ويعتبر أنّ استقبال كشافة المهدي للبابا في الضاحية أثناء توجّهه إلى القصر الجمهوري، لا يُصنّف في خانة الإعجوبة كما تهيأ للبعض، بل هو تصرّف طبيعي وبديهي ينسجم مع ثقافة «الحزب» وقيمه.