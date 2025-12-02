Advertisement

لبنان

"حزب الله" يكشف: هذه قصتنا مع البابا

Lebanon 24
02-12-2025 | 22:52
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يمكن التوقف عند عدد من العلامات الفارقة التي واكبت زيارة البابا، ومن بينها طريقة مقاربة «حزب الله» لها. لقد استطاع «الحزب» أن يكون جزءاً حيوياً من مشهدية التفاعل مع البابا، بدءاً من الرسالة التي وجّهها إليه، مروراً بالاستقبال الدافئ من قِبل كشافة المهدي في الضاحية الجنوبية، وصولاً إلى مشاركة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد على رأس وفد من نواب الكتلة، في اللقاء الذي عُقد مع البابا في قصر بعبدا، بينما غاب عنه على سبيل المثال سمير جعجع. وبمعزل عمّا إذا كانت دواعي البروتوكول أم الدوافع السياسية هي وراء عدم دعوة جعجع، إلا أنّ الصورة التي ارتسمت في القصر الجمهوري كانت غنية بالرمزيات والدلالات: غاب جعجع وحضر رعد في عزّ الحصار والضغط على «حزب الله!».
وضمن سياق متصل، يؤكّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» وابن الضاحية النائب علي عمار لـ«الجمهورية» أنّ قصة تفاعل «حزب الله» مع زيارة البابا غير معقّدة، ولا تتحمّل الإفراط في التفسيرات والاجتهادات، «إذ أننا حزب يختزن أبعاداً إنسانية وليس طائفياً ولا متزمتاً ولا منطوياً على نفسه، وإنما متفاعل مع كل الطوائف والمكونات في لبنان، وبالتالي لاقينا البابا انطلاقاً من هذه الروحية». ويشدّد عمار على أنّ مشاركة «الحزب» الفاعلة في استقبال البابا ومواكبة زيارته «تعكسان اقتناعنا وتمسكنا الثابتين بمبدأ العيش المشترك»، مؤكّداً أنّ «هذا المبدأ بالنسبة لنا ليس مجرد شعار نطلقه بل هو نمط حياة نترجمه على الأرض». ويشير عمار إلى أنّ زيارة البابا لا تنحصر في الإطار الروحي فقط، بل تحمل في طياتها أبعاداً سياسية، كون الزائر رئيس الفاتيكان، بكل ما ترمز إليه هذه الدولة من مبادئ على مستوى العالم.
ويضيف: «انطلاقاً من ذلك، فإن ما نعانيه في لبنان نتيجة العدوانية الإسرائيلية المتمادية يستوجب تدخلاً من قداسة البابا ربطاً بموقعه المعنوي، للضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل وقف اعتداءاته». ويعتبر أنّ استقبال كشافة المهدي للبابا في الضاحية أثناء توجّهه إلى القصر الجمهوري، لا يُصنّف في خانة الإعجوبة كما تهيأ للبعض، بل هو تصرّف طبيعي وبديهي ينسجم مع ثقافة «الحزب» وقيمه.
