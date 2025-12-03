22
لبنان
المنظومة الجوية ستنقلب.. استعدوا لسلسلة منخفضات ستضرب لبنان اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
03-12-2025
|
00:55
أشارت صفحة Lebanese
daily weather
المُتخصصة بالأحوال الجوية إلى ان طقسا مستقرا يسيطر على
الحوض الشرقي
للبحر الأبيض المتوسط خلال الـ 48 ساعة المقبلة بانتظار انقلاب المنظومة الجوية لصالح منطقتنا.
وأضافت: "تستقر الأجواء مع سيطرة للرياح الشرقية الجافة على المنطقة، فتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية أو أدنى بقليل، خصوصاً جبلاً وفي الداخل، وتكون أعلى بقليل في المناطق الساحلية.
نهار الجمعة، تتهيأ الأجواء لاستقبال حالات ماطرة متتالية تعيد خيرات "الكوانين" بعد شحّ طويل. البداية ستكون بأمطار متفرقة وضعيفة عصراً وفي ساعات المساء الأولى، على أن تتوالى الفعاليات الجوية في
القسم الأول
من كانون الأول تباعاً.
يوما السبت والأحد: منخفض جوي محمّل بكميات وفيرة من الأمطار، يتبعه الأسبوع المقبل حالات مطرية متتالية، ما يعوّض النقص الحاصل في المعدل العام، فتجري الأنهار، وتُروى الآبار، وتنتعش الأرض العطشى بالخيرات.
وأكدت الصفحة ان سلسلة طويلة من الحالات الماطرة ترصدها أغلب النماذج، أولها في عطلة الأسبوع، يتبعها حالات مشبعة بالرطوبة الأطلسية، ما قد ينتج عنها السيول وموجات مطرية وبَرَدية عنيفة.
