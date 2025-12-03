شقيقه عقيد في قوى الأمن.. رامي قضى بحادث صدم مروع على أوتوستراد جبيل

Advertisement

قضى الشاب رامي محمود شحيطة بحادث سير أليم على اوتوستراد مساء أمس الثلاثاء اثر تعرضه للصدم من قبل دراجة نارية، وفق ما أفادت مندوبة " ".يُذكر ان الراحل هو ابن مدينة وشقيق العقيد في قوى الامن الداخلي زياد شحيطة.