Advertisement

لبنان

شقيقه عقيد في قوى الأمن.. رامي قضى بحادث صدم مروع على أوتوستراد جبيل

Lebanon 24
03-12-2025 | 01:03
A-
A+
Doc-P-1450205-639003462165367774.jpg
Doc-P-1450205-639003462165367774.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضى الشاب رامي محمود شحيطة بحادث سير أليم على اوتوستراد جبيل مساء أمس الثلاثاء اثر تعرضه للصدم من قبل دراجة نارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

يُذكر ان الراحل هو ابن مدينة طرابلس وشقيق العقيد في قوى الامن الداخلي زياد شحيطة. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
على أوتوستراد جبيل.. قتيل بحادث صدم (فيديو)
lebanon 24
03/12/2025 10:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
4 جرحى نتيجة حادث صدم على طريق داخلية بلدة رميش قضاء بنت جبيل (التحكم المروري)
lebanon 24
03/12/2025 10:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات في صفوف عسكريين.. حادث مروّع على أوتوستراد جبيل
lebanon 24
03/12/2025 10:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عدد من الجرحى في حادث سير مروع على أوتوستراد رياق (صور)
lebanon 24
03/12/2025 10:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

لبنان 24

زياد ش

طرابلس

حمود

جبيل

أوتو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:12 | 2025-12-03
03:09 | 2025-12-03
03:06 | 2025-12-03
03:03 | 2025-12-03
03:00 | 2025-12-03
02:30 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24