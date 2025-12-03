تهدئة بين "الحزب" والسعودية

Advertisement

على الرغم من غياب أي مؤشرات جدية عن وجود تواصل مباشر أو قنوات اتصال مفتوحة بين والمملكة ، يلفت مراقبون إلى أنّ مناخًا مختلفًا بدأ يخيّم على العلاقة بين الجانبين.فالتوتر الذي كان طاغيًا في السنوات الماضية تراجع بشكل واضح، لتحلّ مكانه تهدئة إعلامية، وربما سياسية أيضًا، تُقرأ على أنها محاولة لضبط في مرحلة شديدة الحساسية إقليميًا.ويرى المطلعون أن هذا الهدوء قد لا يكون عابرًا، بل قد يمهّد لمسار تدريجي من تخفيف التشنج، خصوصًا إذا استمرت التحولات الحالية في المنطقة على الوتيرة نفسها خلال الأشهر المقبلة.