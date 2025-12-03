وزير يُحضّر للانتقال إلى "منطقة آمنة"

Advertisement

تشير أوساط سياسية الى أنّ أحد الوزراء يعيش حالة من التوتّر والقلق المتزايد في ظلّ واحتمال توسّع رقعة الحرب. وبحسب المعلومات، فإنّ مكان سكن الوزير الحالي يُعدّ ضمن المناطق التي قد تكون عرضة للاستهداف في حال اتّسع نطاق المواجهة مع ، ما دفعه إلى التفكير جدّياً في نقل إقامته إلى موقع يعتبره أكثر أماناً.وتشير المعطيات إلى أنّ اجتماعات داخل الدائرة الضيّقة للوزير تُعقد منذ أيام لدرس الخيارات الممكنة، في وقت يفضّل الأخير اتخاذ إجراءات احترازية قبل أي تصعيد محتمل.