لبنان

وزير يُحضّر للانتقال إلى "منطقة آمنة"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
03-12-2025 | 01:30
تشير أوساط سياسية الى أنّ أحد الوزراء يعيش حالة من التوتّر والقلق المتزايد في ظلّ التطورات الإقليمية واحتمال توسّع رقعة الحرب. وبحسب المعلومات، فإنّ مكان سكن الوزير الحالي يُعدّ ضمن المناطق التي قد تكون عرضة للاستهداف في حال اتّسع نطاق المواجهة مع إسرائيل، ما دفعه إلى التفكير جدّياً في نقل إقامته إلى موقع يعتبره أكثر أماناً.
وتشير المعطيات إلى أنّ اجتماعات داخل الدائرة الضيّقة للوزير تُعقد منذ أيام لدرس الخيارات الممكنة، في وقت يفضّل الأخير اتخاذ إجراءات احترازية قبل أي تصعيد محتمل.
 
المصدر: لبنان 24
