Advertisement

لبنان

"ليست نهاية الطريق"..."التيار" يترقب خسارة بعض المقاعد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-12-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1450217-639003472236101194.jpg
Doc-P-1450217-639003472236101194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسود في أوساط التيار الوطني الحر،  قناعة واضحة بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إثبات حضور سياسي وشعبي مختلف عن السنوات الماضية.
Advertisement
لذلك يتجه "التيار" إلى خوض المعارك الانتخابية المقبلة بخطاب واحد وهو إظهار قوته الذاتية في أكثر من دائرة، بعيدًا عن أي تحالفات ظرفية أو رهانات على مقاعد مضمونة عبر الآخرين.
القيادة داخل "التيار" ترى أن الخسارة المحتملة لبعض المقاعد ليست نهاية الطريق، بل يمكن تعويضها إذا نجح "التيار"في إثبات أن لديه كتلة شعبية ثابتة لا يمكن تجاوزها أو شطبها من المشهد.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مقاعد "غير شيعية" لـ"حزب الله"
lebanon 24
03/12/2025 10:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المعارك على "المقاعد الشيعية" لم تحسم
lebanon 24
03/12/2025 10:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي" متفاهم على الحصص والتحالفات وهاجس" التيار" الحفاظ على عدد النواب
lebanon 24
03/12/2025 10:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالف "صمود" السوداني: البرهان يعمل على استمرار الحرب فقط لضمان مقعده في السلطة
lebanon 24
03/12/2025 10:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

الانتخابية

التيار

التيا

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:12 | 2025-12-03
03:09 | 2025-12-03
03:06 | 2025-12-03
03:03 | 2025-12-03
03:00 | 2025-12-03
02:30 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24