لبنان
"ليست نهاية الطريق"..."التيار" يترقب خسارة بعض المقاعد
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
03-12-2025
|
01:45
A-
A+
تسود في أوساط
التيار الوطني الحر
، قناعة واضحة بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إثبات حضور سياسي وشعبي مختلف عن السنوات الماضية.
لذلك يتجه "
التيار
" إلى خوض المعارك
الانتخابية
المقبلة بخطاب واحد وهو إظهار قوته الذاتية في أكثر من دائرة، بعيدًا عن أي تحالفات ظرفية أو رهانات على مقاعد مضمونة عبر الآخرين.
القيادة داخل "التيار" ترى أن الخسارة المحتملة لبعض المقاعد ليست نهاية الطريق، بل يمكن تعويضها إذا نجح "التيار"في إثبات أن لديه كتلة شعبية ثابتة لا يمكن تجاوزها أو شطبها من المشهد.
المصدر:
لبنان 24
"خاص لبنان24"
