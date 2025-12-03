"ليست نهاية الطريق"..."التيار" يترقب خسارة بعض المقاعد

Advertisement

تسود في أوساط ، قناعة واضحة بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إثبات حضور سياسي وشعبي مختلف عن السنوات الماضية.لذلك يتجه " " إلى خوض المعارك المقبلة بخطاب واحد وهو إظهار قوته الذاتية في أكثر من دائرة، بعيدًا عن أي تحالفات ظرفية أو رهانات على مقاعد مضمونة عبر الآخرين.القيادة داخل "التيار" ترى أن الخسارة المحتملة لبعض المقاعد ليست نهاية الطريق، بل يمكن تعويضها إذا نجح "التيار"في إثبات أن لديه كتلة شعبية ثابتة لا يمكن تجاوزها أو شطبها من المشهد.