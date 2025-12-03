الرئيس عون يكلّف السفير السابق سيمون كرم ترؤس وفد لبنان إلى اجتماعات "اللجنة التقنية العسكرية"

Advertisement

اذاعت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين بيان رئاسة الجمهورية وجاء فيه: "التزاماً بقسمه الدستوري، وعملاً بصلاحياته الدستورية، من أجل الدفاع عن سيادة وسلامة أراضيه ومصالحه العليا،وتجاوباً مع المساعي المشكورة من قبل حكومة الأميركية، التي تتولى رئاسة "اللجنة التقنية العسكرية للبنان"، المنشأة بموجب "إعلان وقف الأعمال العدائية"، تاريخ 27 تشرين الثاني 2024، وبعد الإطلاع من قبل الجانب الأميركي، على موافقة الطرف الاسرائيلي ضمّ عضو غير عسكري إلى وفده المشارك في اللجنة المذكورة، وبعد التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب الأستاذ ، ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، قرر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم، ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة نفسها.كما تم إبلاغ المعنيين بذلك. وعليه يشارك السفير كرم بهذه الصفة، في اجتماع اللجنة المقرر اليوم 3 كانون الأول 2025، في الناقورة.