لبنان

غداً.. الأمن العام يعلن تنظيم المرحلة الـ 12من عودة النازحين السوريين

Lebanon 24
03-12-2025 | 03:03
أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها تنظم عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الثانية عشرة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية.
وستتم اعتبارا من فجر يوم غد الخميس، على أن تكون نقطة التجمع في مدينة كميل شمعون الرياضية - بيروت
 
