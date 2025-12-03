غداً.. الأمن العام يعلن تنظيم المرحلة الـ 12من عودة النازحين السوريين

Advertisement

أعلنت للأمن العام في بيان، أنها تنظم عبر مركز المصنع الحدودي مع ، المرحلة الثانية عشرة من خطة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية.وستتم اعتبارا من فجر يوم غد الخميس، على أن تكون نقطة التجمع في مدينة كميل شمعون الرياضية - .