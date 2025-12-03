Advertisement

لبنان

جريصاتي: الرئيس يمارس اختصاصه عملا بأحكام الدستور

Lebanon 24
03-12-2025 | 03:09
كتب الوزير السابق سليم جريصاتي على حسابه عبر منصة "إكس": "إن هبت شيئا فقع فيه. حسنا وأخيرا تسمية سفير سابق مقتدر لترؤس وفد لبنان من ضمن الميكانيزم في الناقورة".
وأكد أن "الرئيس يمارس اختصاصه عملا بأحكام الدستور".
 
 
