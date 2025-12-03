23
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جريصاتي: الرئيس يمارس اختصاصه عملا بأحكام الدستور
Lebanon 24
03-12-2025
|
03:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب الوزير السابق
سليم جريصاتي
على حسابه عبر منصة "إكس": "إن هبت شيئا فقع فيه. حسنا وأخيرا تسمية سفير سابق مقتدر لترؤس وفد
لبنان
من ضمن الميكانيزم في
الناقورة
".
Advertisement
وأكد أن "الرئيس يمارس اختصاصه عملا بأحكام
الدستور
".
مواضيع ذات صلة
بري لم يخالف النظام الداخلي ولا أحكام الدستور
Lebanon 24
بري لم يخالف النظام الداخلي ولا أحكام الدستور
03/12/2025 12:32:59
03/12/2025 12:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان: بلدنا لبنان يحمي دستوره حق الطوائف في ممارسة شرائعها الدينية
Lebanon 24
المفتي دريان: بلدنا لبنان يحمي دستوره حق الطوائف في ممارسة شرائعها الدينية
03/12/2025 12:32:59
03/12/2025 12:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل غير دستوري في كاليفورنيا هي عملية احتيال ضخمة
Lebanon 24
ترامب: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل غير دستوري في كاليفورنيا هي عملية احتيال ضخمة
03/12/2025 12:32:59
03/12/2025 12:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس التركي: نمارس كل عوامل الضغط لمنع عودة الإبادة الجماعية في غزة
Lebanon 24
الرئيس التركي: نمارس كل عوامل الضغط لمنع عودة الإبادة الجماعية في غزة
03/12/2025 12:32:59
03/12/2025 12:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سليم جريصاتي
الناقورة
الدستور
لبنان
كاني
مارس
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل توسّع معركتها مع "حزب الله" من بوابة انفجار المرفأ.. فتّش عن الفتنة!
Lebanon 24
إسرائيل توسّع معركتها مع "حزب الله" من بوابة انفجار المرفأ.. فتّش عن الفتنة!
05:00 | 2025-12-03
03/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط تعليقا على زيارة البابا: نجح في التأكيد على أسس الحوار والمحبة والسلام
Lebanon 24
جنبلاط تعليقا على زيارة البابا: نجح في التأكيد على أسس الحوار والمحبة والسلام
04:51 | 2025-12-03
03/12/2025 04:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميل: كل الترحيب بقرار رئيس الجمهورية الاستفادة من خبرة السفير سيمون كرم
Lebanon 24
سامي الجميل: كل الترحيب بقرار رئيس الجمهورية الاستفادة من خبرة السفير سيمون كرم
04:32 | 2025-12-03
03/12/2025 04:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث عابر للحدود… وبصمة طويلة الأمد على جيل شباب لبنان
Lebanon 24
حدث عابر للحدود… وبصمة طويلة الأمد على جيل شباب لبنان
04:30 | 2025-12-03
03/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير فتمّ توقيفه... "المعلومات" تداهم غرفة مطلوب في فندق وهذا ما ضبطته
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير فتمّ توقيفه... "المعلومات" تداهم غرفة مطلوب في فندق وهذا ما ضبطته
04:15 | 2025-12-03
03/12/2025 04:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
10:00 | 2025-12-02
02/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-12-03
إسرائيل توسّع معركتها مع "حزب الله" من بوابة انفجار المرفأ.. فتّش عن الفتنة!
04:51 | 2025-12-03
جنبلاط تعليقا على زيارة البابا: نجح في التأكيد على أسس الحوار والمحبة والسلام
04:32 | 2025-12-03
سامي الجميل: كل الترحيب بقرار رئيس الجمهورية الاستفادة من خبرة السفير سيمون كرم
04:30 | 2025-12-03
حدث عابر للحدود… وبصمة طويلة الأمد على جيل شباب لبنان
04:15 | 2025-12-03
تعرّض لحادث سير فتمّ توقيفه... "المعلومات" تداهم غرفة مطلوب في فندق وهذا ما ضبطته
04:11 | 2025-12-03
ستريدا جعجع: زيارة قداسة البابا تحمل إلينا رسالة واضحة
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 12:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 12:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 12:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24