لبنان

اجتماع لجنة "الميكانيزم" انطلق... والسفير كرم مقابل عضو مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

Lebanon 24
03-12-2025 | 03:12
انطلق اجتماع لجنة "الميكانيزم" في رأس الناقورة بمشاركة مورغان أورتاغوس ووفد من الجيش اللبناني والسفير سيمون كرم.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية  إلى أن أوري رزنيك، عضو مجلس الأمن القومي، سيرأس وفد إسرائيل مقابل السفير كرم الذي يرأس الوفد اللبناني. 

وفي السياق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إرسال ممثل عن الأخير للاجتماع مع مسؤولين لبنانيين هو محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24