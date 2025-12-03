Advertisement

لبنان

ما كل ما يشتهيه باسيل يدركه

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
03-12-2025 | 03:32
Doc-P-1450269-639003547832336724.jpeg
Doc-P-1450269-639003547832336724.jpeg photos 0
أشارت مصادر متابعة في لجنة تنظيم القداس الالهي الذي ترأسه البابا لاوون الرابع عشر يوم أمس عند الواجهة البحرية لبيروت، الى ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حاول الجلوس على المقعد المخصص لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالقرب من النائب ستريدا جعجع، الا ان وصول الوزيرة مي شدياق وجلوسها على المقعد المخصص لجعجع قطع عليه الطريق.
وعلّقت مصادر متابعة على ما جرى قائلة: "من اليوم ورايح ما كل ما يشتهيه باسيل يدركه".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

