ما كل ما يشتهيه باسيل يدركه

أشارت مصادر متابعة في لجنة تنظيم القداس الالهي الذي ترأسه البابا لاوون الرابع عشر يوم أمس عند الواجهة البحرية لبيروت، الى ان رئيس حاول الجلوس على المقعد المخصص لرئيس حزب بالقرب من النائب ستريدا جعجع، الا ان وصول الوزيرة مي شدياق وجلوسها على المقعد المخصص لجعجع قطع عليه الطريق.وعلّقت مصادر متابعة على ما جرى قائلة: "من اليوم ورايح ما كل ما يشتهيه يدركه".