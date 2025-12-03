الصادق: برّي يواصل تجاهل إرادة غالبية اللبنانيين

Advertisement

كتب النائب على منصة "إكس": "يواصل رئيس مجلس النواب تجاهل إرادة غالبية اللبنانيين، مقيمين وغير مقيمين، ومعظم من نواب وحكومة، في منح اللبنانيين غير المقيمين حق التصويت لجميع النواب الـ128، وكذلك تمديد مهلة التسجيل للمقيمين في الخارج، من خلال المماطلة المتعمَّدة بعدم عرض مشروع التعديل فورًا على وإحالته إلى لجنة الخارجية لإضاعة المزيد من الوقت".وأضاف: "هذا التعديل المهم جدًا للبنان واللبنانيين، إذ يحفظ المساواة بينهم المكرّسة في . هذا التجاهل غير مقبول لا دستوريًا ولا قانونيًا ولا ديموقراطيًا، وهو تسلّط صرف على حق النواب والشعب اللبناني".