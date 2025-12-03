Advertisement

لبنان

الصادق: برّي يواصل تجاهل إرادة غالبية اللبنانيين

Lebanon 24
03-12-2025 | 03:44
كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "يواصل رئيس مجلس النواب نبيه برّي تجاهل إرادة غالبية اللبنانيين، مقيمين وغير مقيمين، ومعظم القوى السياسية من نواب وحكومة، في منح اللبنانيين غير المقيمين حق التصويت لجميع النواب الـ128، وكذلك تمديد مهلة التسجيل للمقيمين في الخارج، من خلال المماطلة المتعمَّدة بعدم عرض مشروع التعديل فورًا على الهيئة العامة وإحالته إلى لجنة الخارجية لإضاعة المزيد من الوقت".
وأضاف: "هذا التعديل المهم جدًا للبنان واللبنانيين، إذ يحفظ المساواة بينهم المكرّسة في الدستور. هذا التجاهل غير مقبول لا دستوريًا ولا قانونيًا ولا ديموقراطيًا، وهو تسلّط صرف على حق النواب والشعب اللبناني".
