وديع الخازن : الفاتيكان لن يترك لبنان

قال الوزير السابق وديع في بيان : "في ختام الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون إلى ، وما حملته من رسائل سلام ورجاء ومحبة، نؤكّد، كما عبّر دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ ، أنّ هذه الزيارة جاءت لتثبت من جديد المكانة التي يحتلها لبنان في قلب الكرسي الرسولي، ولتؤكد أنّ ، برعاية قداسة البابا، لن يترك لبنان مهما اشتدت العواصف".أضاف:" وفي هذا السياق، لا يسعني إلا أن ننوّه بالجهود الجبارة والاستثنائية التي بذلها والقوى الأمنية بكل وحداتها، من ، إلى ، إلى الدفاع المدني، ومعهم المحافظون والبلديات، والذين نجحوا في تأمين الزيارة وحمايتها على مدار الساعة، فأثبتوا صورة مشرّفة للدولة وقدرتها على التنظيم والحفاظ على الأمن بأعلى درجات المهنية والانضباط".ختم:" لقد أعادت هذه الزيارة، بما تضمنته من عمل مكثّف خلال 48 ساعة، شعاع الأمل إلى قلوب اللبنانيين، وفتحت نافذة جديدة نحو الرجاء في . ويبقى على الجميع اليوم أن يستثمروا هذه اللحظة التاريخية في تعزيز الاستقرار، وترسيخ الوحدة، والسير بما حمله قداسة البابا من دعوة صادقة إلى إنقاذ لبنان واستعادة دوره ورسالته".