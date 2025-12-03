ضو: نراهن على أن السفير كرم سيكون على قدر المسؤولية

Advertisement

كتب النائب على منصة "إكس": "تعيين السفير لترؤس الوفد اللبناني (التفاوضي) الى الميكانيزم في ، هو خطوة تثبت سيادة وقدرة السلطة السياسية على إدارة الملفات الامنية والسياسية والدبلوماسية. وهذا يلبي طلب غالبية اللبنانيين للانتقال من الصراعات العسكرية المفتوحة مع اسرائيل، الى انهائها وفتح باب التفاوض (ونريده مباشرا) والعمل الدبلوماسي والسياسي الذي يحمي البلاد من "اسناد" و"مغامرات" و"حروب من اجل الاخرين" كما جرى على ارض وبدماء اهل الجنوب منذ 1969. تحية لرئيس الجمهورية، وللسفير سيمون كرم، ونراهن انه سيكون على قدر المسؤولية.