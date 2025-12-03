أورتاغوس اقترحت قصف مراسم تشييع نصرالله!

Advertisement

كشف المراسل السياسي للقناة 14 تامير موراغ ان المبعوثة الأميركية التي كانت تزور قبيل تشييع لحزب اقترحت على مسؤولين إسرائيليين قصف مراسم التشييع في المدينة الرياضية بذريعة استهداف قياديين في .وأشار موراغ إلى أن الجانب لم يأخذ بنصيحتها وقرّر في نهاية المطاف عدم مهاجمة التشييع على الرغم من تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق خلال مراسم الوداع.