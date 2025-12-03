Advertisement

لبنان

أورتاغوس اقترحت قصف مراسم تشييع نصرالله!

Lebanon 24
03-12-2025 | 04:00
كشف المراسل السياسي للقناة 14 الإسرائيلية تامير موراغ ان المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي كانت تزور إسرائيل قبيل تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اقترحت على مسؤولين إسرائيليين قصف مراسم التشييع في المدينة الرياضية بذريعة استهداف قياديين في حزب الله.
وأشار موراغ إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يأخذ بنصيحتها وقرّر في نهاية المطاف عدم مهاجمة التشييع على الرغم من تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق بيروت خلال مراسم الوداع. 
 
