Advertisement

لبنان

ستريدا جعجع: زيارة قداسة البابا تحمل إلينا رسالة واضحة

Lebanon 24
03-12-2025 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1450288-639003572850222741.png
Doc-P-1450288-639003572850222741.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 ترأست النائبة ستريدا جعجع  اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز"، في معراب،   وتداول المجتمعون في الملفات الاجتماعية والحياتية التي تُعنى بها المؤسسة منذ اعوام، مؤكدين "استمرارها في اهتمامها الدائم بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتربوية التي تساهم في تخفيف الأعباء عن أهلنا في قضاء بشري". 
Advertisement

وتطرقوا  إلى المساعدات التربوية للعام الدراسي  التي ستسلّم قريباً، للسنة السابعة عشر على التوالي، للذين تقدموا طلباتهم الى مكتب النائبة جعجع في بشري ، من طلاب المدارس الخاصة والمعاهد، ومعهد جبران خليل جبران الموسيقي ، حيث سيفتح المكتب أبوابه قريباً لتسليم طلبات المساعدات التربوية ، ليتم صرفها في "بنك بيروت" فرع بشري ، ودعوا الأهالي إلى متابعة الصفحات الرسمية للنائبة جعجع بحيث سيصدر بيان قريباً يتضمّن تحديد فترة توزيع الطلبات.

وأكدت جعجع اننا "لمسنا جميعاً في زيارة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر قدسيّة لبنان ومكانته لدى الكنيسة والحبر الأعظم، ونصلّي جميعاً لكي تكون هذه الزيارة قد حملت فعلا إلى وطننا نفحة سلام حقيقية تكون بداية لنهاية حقبات الألم التي عشناها كلبنانيين، وأن تُعيد لوطننا إشراقه الطبيعي كمساحة للحريّة والتنوّع، تسودها دولة تحكمها السيادة والقانون، وعندها نكون قد طبّقنا هدف الزيارة وشعارها (طوبى لمن يسعون إلى السلام ويصنعونه، لأنّهم أصحاب الرسالة الحقيقيون)".

وقالت:"على الرغم من الإيجابيّة التي أتت بها زيارة الحبر الأعظم إلى لبنان، لا يمكن الإنكار بأنّ شبح التصعيد لا يزال ماثلاً أمامنا، وأنّ احتمال تجدّد ضربات العدو الإسرائيلي يبقى قائماً طالما أنّ جذور المشكلة لم تُعالَج. فالاتفاق الذي أوقف الحرب السابقة لم يُحترَم بالشكل المطلوب، ولم يُنفذ".

وأوضحت أنها "المرّة الأولى في تاريخ الكنيسة، يقوم الحبر الأعظم بخطوة روحية غير مسبوقة، حيث سجد وأنار شمعة على ضريح قديس من لبنان. هذا المشهد المؤثّر الذي شهده اللبنانيون خلال زيارة البابا لاوون الرابع عشر، لم يكن مجرد فعل رمزي، بل كان إعلاناً صريحاً عن الاعتراف العالمي بالمكانة الروحية التي يحتلّها لبنان والكنيسة المارونيّة في قلب الكنيسة، وبالدور الفريد الذي يمثّله القديس شربل، ابن بقاعكفرا، في ضمير المؤمنين حول العالم".

وقالت: "اللحظة التي انحنى فيها البابا أمام ضريح القديس شربل، كانت لحظة تواضع أمام قداسة متجذّرة في أرض لبنان، وأمام قديس هو ملاذ الفقراء والمتألمين والمرضى، يشفع لهم للشفاء ويمنحهم الرجاء في لحظات الخوف واليأس".

وتوقفت "عند ما ورد على لسان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب خلال اللقاء الحواري مع الحبر الأعظم، حيث قال: (اننا مؤمنون بضرورة قيام الدولة، لكننا في غيابها اضطررنا للدفاع عن انفسنا في مقاومة الاحتلال الذي غزا ارضنا، ولسنا هواة حمل سلاح وتضحية بأبنائنا)، وعبّرت عن أنه لفتها جداً هذا الموقف ،و يمكن البناء عليه بما أن الدولة اليوم قامت ولم تعد غائبة".

وختمت: "لبنان يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى أن تستعيد الدولة هيبتها. وزيارة قداسة البابا تحمل إلينا رسالة واضحة: لا سلام بلا دولة، ولا دولة بلا سيادة، ولا سيادة مع سلاح خارج الشرعية. هذا هو لبنان الذي نؤمن به ونعمل لأجله، لبنان الإنسان والحرية والكرامة".

ووجّهت  بإسم مؤسسة "جبل الأرز" ، معايدة الى أهلها في قضاء بشري ، متمنيةً لهم أعياد مجيدة و مباركة .
مواضيع ذات صلة
أبو جودة: زيارة البابا تحمل رسائل دينية واجتماعية وسياسية وتعكس هوية لبنان المميزة
lebanon 24
03/12/2025 12:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: زيارة البابا إلى لبنان تحمل رسالة وطنية فهو يخاطب لبنان واللبنانيين ويُبرز قيمة لبنان ودوره وأنّ له مكانة خاصة لدى البابا والكرسي الرسولي
lebanon 24
03/12/2025 12:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة عون في الاستقلال قد تحمل "مفاجأة".. "صمت رئاسي" يوجّه رسالة واضحة لحماس
lebanon 24
03/12/2025 12:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24
صور ترفع علم الفاتيكان… ورسالة واضحة: زيارة البابا توحّدنا
lebanon 24
03/12/2025 12:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

علي الخطي

الماروني

الاحتلال

إسرائيل

إسلامي

الشيعي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-12-03
04:51 | 2025-12-03
04:32 | 2025-12-03
04:30 | 2025-12-03
04:15 | 2025-12-03
04:02 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24