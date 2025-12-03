تعرّض لحادث سير فتمّ توقيفه... "المعلومات" تداهم غرفة مطلوب في فندق وهذا ما ضبطته

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج مواد مخدّرة في مناطق عدّة منعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المشتبه فيه، وتوقيفهبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، وهو المدعوأ. م. (مواليد عام 1986، لبناني)، توجد بحقّه خلاصة حكم بجرم تهديدبنتيجة المتابعة تبيّن للشّعبة أنّ الأخير قد تعرّض لحادث سير في الكحّالة، حيث تمّ توقيفه، وضُبِطَ بحوزته ثلاثة مظاريف تحتوي على موادَ مخدّرةمن خلال المتابعة الحثيثة، تبيّن أنّ الموقوف كان قد استأجر غرفة في أحد فنادق مدينة عاليه، ويستخدمها لتخزين المخدّرات المعدّة للتّرويجأعطيت الأوامر للعمل على تفتيش الغرفة، وضبط المخدّرات، بالتّنسيق معبتاريخ 30-10-2025، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة الغرفة، وضبطت في داخلها بندقية “كلاشنكوف” مع ممشط و25 طلقة، وكميّة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، مقسّمة على 245 ظرفًا، ومعدّة للتّرويجأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".