لبنان

آخر المعلومات... ماذا حصل اليوم في إجتماع لجنة "الميكانيزم"؟

Lebanon 24
03-12-2025 | 07:20
بعد إنتهاء إجتماع لجنة "الميكانيزم"، قال مصدر مطلع إنّ "الأجواء كانت إيجابية بحضور مدنيّ من لبنان وإسرائيل للمرّة الأولى، وبقي الاجتماع ضمن الأطر المعتادة سابقاً".
وأضاف المصدر للـ"ام تي في"، أنّ "المسؤولين اللبنانيين خرجوا بانطباع بأنّه سيتمّ إعطاء فرصة للجيش للقيام بعمله، وأنّ اجتماع اليوم سيتمّ تطويره ويُبنى عليه".
 
 
وتابع: "لم يتمّ التطرق في اجتماع "الميكانيزم" إلى تفتيش الممتلكات الخاصة".
 
 
وأوضح المصدر أنّ "الإجتماع خلا من أجواء التهويل التي قيل إنّ الموفدة الأميركيّة مورغان أورتاغوس سمعتها في إسرائيل".
 
 
 
 
