لبنان

بدعم صيني.. الإنماء والإعمار ينجز مشروع تزويد مراكز "أوجيرو" بالطاقة الشمسية

Lebanon 24
03-12-2025 | 07:22
أعلن مجلس الإنماء والإعمار عن استكمال مشروع تجهيز بعض مراكز هيئة "أوجيرو" بأنظمة الطاقة الشمسية، وذلك بتمويل من هبة عينية من دولة الصين، وبالتعاون والتنسيق الوثيق مع وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو.
ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة إنجاز المشروع يوم الجمعة 5 كانون الأول 2025 في مقر مجلس الإنماء والإعمار، بين السفير الصيني ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، بحضور المدير العام لهيئة أوجيرو ممثلاً وزير الاتصالات.

وشمل المشروع تجهيز 335 مركزًا (سنترال) تابعة لأوجيرو في مختلف المناطق بأنظمة الطاقة الشمسية، حيث جرى تركيب أكثر من 7000 لوح طاقة شمسية وأكثر من 3000 بطارية ليثيوم.

ساهم المشروع في تعزيز استقرار خدمات الإنترنت على المستوى الوطني رغم التحديات القائمة، وقلل الاعتماد على مولدات الديزل، ما أدى إلى تخفيض النفقات التشغيلية والتوجه نحو بنية تحتية مستدامة لقطاع الاتصالات.
