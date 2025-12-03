نصّار: استقلال القضاء وحصرية السلاح أساس قيام الدولة

Advertisement

عقدت كلية الحقوق والعلوم السياسية في – الكسليك منتدى "Dean's Forum – القانون والسياسة وما بعدهما"، بحضور وزير العدل عادل نصّار، لمناقشة قضايا ، ، واستقلالية الدولة.افتتح الأب الدكتور وسام اللقاء مؤكدًا أهمية المنتدى في بناء جسور الحوار بين الأكاديميا والقطاعين العام والحقوقي، مشيدًا بمشاركة الوزير نصّار وخبرته القانونية الواسعة.وتطرق الوزير نصّار إلى مسيرته القانونية وتأثير والده القاضي الراحل أمين نصّار، مستعرضًا جهوده في إعادة تفعيل المؤسسات القضائية والتعيينات القضائية، مشددًا على استقلالية القضاء وأهمية المحاسبة في ملفات انفجار مرفأ والاغتيالات والملفات المالية.وأكد نصّار أن حصرية السلاح بيد الدولة شرط أساسي لبناء ، ودعا جميع الأطراف إلى تسليم السلاح للسلطة الشرعية، مشددًا على أن الدولة مشروع مشترك لجميع اللبنانيين. كما ناقش إصلاح القضاء، تحسين وضع القضاة، وتطوير المناهج القانونية.واختتم المنتدى بحوار مفتوح مع الطلاب والأساتذة، حيث شدّد الوزير على أهمية مواجهة الانحراف القانوني والحفاظ على حسّ الاستغراب، مؤكّدًا على إرادة صلبة لبناء دولة عادلة وقادرة.