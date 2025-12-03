Advertisement

لبنان

نصّار: استقلال القضاء وحصرية السلاح أساس قيام الدولة

Lebanon 24
03-12-2025 | 07:43
A-
A+
Doc-P-1450369-639003699609449918.jpg
Doc-P-1450369-639003699609449918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس – الكسليك منتدى "Dean's Forum – القانون والسياسة وما بعدهما"، بحضور وزير العدل عادل نصّار، لمناقشة قضايا القضاء، الحوكمة، واستقلالية الدولة.
Advertisement

افتتح عميد الكلية الأب الدكتور وسام الخوري اللقاء مؤكدًا أهمية المنتدى في بناء جسور الحوار بين الأكاديميا والقطاعين العام والحقوقي، مشيدًا بمشاركة الوزير نصّار وخبرته القانونية الواسعة.

وتطرق الوزير نصّار إلى مسيرته القانونية وتأثير والده القاضي الراحل أمين نصّار، مستعرضًا جهوده في إعادة تفعيل المؤسسات القضائية والتعيينات القضائية، مشددًا على استقلالية القضاء وأهمية المحاسبة في ملفات انفجار مرفأ بيروت والاغتيالات والملفات المالية.

وأكد نصّار أن حصرية السلاح بيد الدولة شرط أساسي لبناء الدولة اللبنانية، ودعا جميع الأطراف إلى تسليم السلاح للسلطة الشرعية، مشددًا على أن الدولة مشروع مشترك لجميع اللبنانيين. كما ناقش إصلاح القضاء، تحسين وضع القضاة، وتطوير المناهج القانونية.

واختتم المنتدى بحوار مفتوح مع الطلاب والأساتذة، حيث شدّد الوزير على أهمية مواجهة الانحراف القانوني والحفاظ على حسّ الاستغراب، مؤكّدًا على إرادة صلبة لبناء دولة عادلة وقادرة.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأردني: نقف مع الدولة اللبنانية لإعادة البناء وضمان حصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
03/12/2025 16:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة عون في الاستقلال: التزام بقيام الدولة وبالسلام في المنطقة
lebanon 24
03/12/2025 16:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن: من الواضح أن الرئيس عون يحمل بكل حزم كل المواقف المتعلقة بحصر السلاح وحصرية قرار السلم والحرب بيد الحكومة والحرص على سيادة واستقلال لبنان
lebanon 24
03/12/2025 16:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني ورئيس وزراء باكستان يؤكدان رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين ودعمهما الثابت لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين
lebanon 24
03/12/2025 16:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة الروح القدس

الدولة اللبنانية

عميد الكلية

اللبنانية

الحوكمة

الخوري

القضاء

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-12-03
09:25 | 2025-12-03
09:22 | 2025-12-03
09:19 | 2025-12-03
09:16 | 2025-12-03
09:01 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24