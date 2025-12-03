Advertisement

لبنان

سلامة يتلقى دعوة رسمية لمهرجان جرش 2026

Lebanon 24
03-12-2025 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1450373-639003704852386037.webp
Doc-P-1450373-639003704852386037.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة دعوة رسمية لمشاركة الوزارة في فعاليات مهرجان جرش 2026، وذلك خلال لقاءه اليوم مع المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي في مكتبه بالمكتبة الوطنية – الصنائع.
Advertisement

وشرح سماوي أن اللقاء كان فرصة لبحث مشاركة وزارة الثقافة في فعاليات المهرجان التي تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسه، مؤكدًا حرص لبنان على تقديم حضور مميز يعكس مكانته في هذا الحدث العالمي الناجح والمتميز.
مواضيع ذات صلة
عراقجي رداً على دعوة وزير الخارجية يوسف رجّي للتفاوض: أدعو زميلي يوسف لزيارة طهران وأنا مستعد أيضا لزيارة بيروت بكل سرور إذا تلقيت دعوة رسمية لذلك
lebanon 24
03/12/2025 16:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لم نتلق أي معلومات رسمية عن محادثات جنيف بشأن السلام في أوكرانيا
lebanon 24
03/12/2025 16:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يوجّه دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض
lebanon 24
03/12/2025 16:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة نيويورك.. هل يتحدى ممداني؟
lebanon 24
03/12/2025 16:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتبة الوطنية

وزارة الثقافة

وزير الثقافة

أيمن سماوي

غسان سلامة

الصنائع

الصن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-12-03
09:25 | 2025-12-03
09:22 | 2025-12-03
09:19 | 2025-12-03
09:16 | 2025-12-03
09:01 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24