لبنان

عن اجتماع الميكانيزم في الناقورة اليوم.. هذا ما أعلنته السفارة الأميركية

Lebanon 24
03-12-2025 | 09:16
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، أن كبار المسؤولين عقدوا الاجتماع الرابع عشر للجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) يوم 3 كانون الأول الجاري في الناقورة، وذلك لتقييم الجهود المبذولة للتوصل إلى ترتيب دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد مشاركة مدنية متميزة، حيث انضم السفير اللبناني السابق سيمون كرم والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الدكتور يوري رسنيك، إلى المستشارة مورغان أورتاغوس، لتعزيز الحوار بين الأطراف. ويأتي انضمامهما كخطوة مهمة لتأكيد التزام الميكانيزم بتسهيل النقاشات السياسية والعسكرية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع.

وأضاف البيان أن جميع الأطراف رحبت بالمشاركة المدنية الإضافية، معتبرة إياها عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة الحوار المدني إلى جانب الحوار العسكري.

وأكدت السفارة أن اللجنة تتطلع إلى العمل الوثيق مع السفير كرم والدكتور رسنيك في الجلسات المقبلة، ودمج توصياتهما ضمن جهود الميكانيزم لتعزيز السلام الدائم على طول الحدود اللبنانية.
