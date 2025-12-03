عن اجتماع الميكانيزم في الناقورة اليوم.. هذا ما أعلنته السفارة الأميركية

Advertisement

أعلنت سفارة الأميركية في ، أن كبار المسؤولين عقدوا الاجتماع للجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) يوم 3 كانون الأول الجاري في ، وذلك لتقييم الجهود المبذولة للتوصل إلى ترتيب دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان.وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد مشاركة مدنية متميزة، حيث انضم السابق سيمون كرم والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في ، الدكتور يوري رسنيك، إلى المستشارة ، لتعزيز الحوار بين الأطراف. ويأتي انضمامهما كخطوة مهمة لتأكيد الميكانيزم بتسهيل النقاشات السياسية والعسكرية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع.وأضاف البيان أن جميع الأطراف رحبت بالمشاركة المدنية الإضافية، معتبرة إياها عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة الحوار المدني إلى جانب الحوار العسكري.وأكدت السفارة أن اللجنة تتطلع إلى العمل الوثيق مع السفير كرم والدكتور رسنيك في الجلسات المقبلة، ودمج توصياتهما ضمن جهود الميكانيزم لتعزيز السلام الدائم على طول الحدود .