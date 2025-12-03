21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن اجتماع الميكانيزم في الناقورة اليوم.. هذا ما أعلنته السفارة الأميركية
Lebanon 24
03-12-2025
|
09:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت سفارة
الولايات المتحدة
الأميركية في
لبنان
، أن كبار المسؤولين عقدوا الاجتماع
الرابع عشر
للجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) يوم 3 كانون الأول الجاري في
الناقورة
، وذلك لتقييم الجهود المبذولة للتوصل إلى ترتيب دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان.
Advertisement
وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد مشاركة مدنية متميزة، حيث انضم
السفير اللبناني
السابق سيمون كرم والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في
مجلس الأمن القومي
الإسرائيلي
، الدكتور يوري رسنيك، إلى المستشارة
مورغان أورتاغوس
، لتعزيز الحوار بين الأطراف. ويأتي انضمامهما كخطوة مهمة لتأكيد
التزام
الميكانيزم بتسهيل النقاشات السياسية والعسكرية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع.
وأضاف البيان أن جميع الأطراف رحبت بالمشاركة المدنية الإضافية، معتبرة إياها عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة الحوار المدني إلى جانب الحوار العسكري.
وأكدت السفارة أن اللجنة تتطلع إلى العمل الوثيق مع السفير كرم والدكتور رسنيك في الجلسات المقبلة، ودمج توصياتهما ضمن جهود الميكانيزم لتعزيز السلام الدائم على طول الحدود
اللبنانية
.
مواضيع ذات صلة
بدء اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة (الجديد)
Lebanon 24
بدء اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة (الجديد)
03/12/2025 18:26:12
03/12/2025 18:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية: اجتماع لجنة الميكانيزم وإشادة باحترافية الجيش
Lebanon 24
السفارة الأميركية: اجتماع لجنة الميكانيزم وإشادة باحترافية الجيش
03/12/2025 18:26:12
03/12/2025 18:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء اجتماع لجنة "الميكانيزم" في الناقورة
Lebanon 24
انتهاء اجتماع لجنة "الميكانيزم" في الناقورة
03/12/2025 18:26:12
03/12/2025 18:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لا توافق في اجتماع "الميكانيزم" والجيش اعلن رفضه تفتيش بيوت الجنوبيّين
Lebanon 24
لا توافق في اجتماع "الميكانيزم" والجيش اعلن رفضه تفتيش بيوت الجنوبيّين
03/12/2025 18:26:12
03/12/2025 18:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن القومي
الولايات المتحدة
مورغان أورتاغوس
السفير اللبناني
الأمن القومي
مجلس الأمن
الإسرائيلي
الرابع عشر
تابع
قد يعجبك أيضاً
ياسين: 8 مليارات دولار "اختفت"… وملف "Optimum" جريمة لا مخالفة
Lebanon 24
ياسين: 8 مليارات دولار "اختفت"… وملف "Optimum" جريمة لا مخالفة
11:18 | 2025-12-03
03/12/2025 11:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"المنتدى المتوسطي" في البرلمان الإيطالي… ولبنان يحجز مقعده في مشاريع التعاون
Lebanon 24
"المنتدى المتوسطي" في البرلمان الإيطالي… ولبنان يحجز مقعده في مشاريع التعاون
11:09 | 2025-12-03
03/12/2025 11:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. توقيف مُحتال بتهم مرتبطة بالعملات الرقمية والقروض الوهمية
Lebanon 24
بالصورة.. توقيف مُحتال بتهم مرتبطة بالعملات الرقمية والقروض الوهمية
11:04 | 2025-12-03
03/12/2025 11:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
11:00 | 2025-12-03
03/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: نُرحّب بعرض مصر لخفض التوتر بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
سلام: نُرحّب بعرض مصر لخفض التوتر بين لبنان وإسرائيل
10:51 | 2025-12-03
03/12/2025 10:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
00:14 | 2025-12-03
03/12/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ابن 15 عاما.. فيديو لحادث سير مروّع على طريق الزرارية – أرزي
Lebanon 24
وفاة ابن 15 عاما.. فيديو لحادث سير مروّع على طريق الزرارية – أرزي
13:52 | 2025-12-02
02/12/2025 01:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعلّق على زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
أميركا تعلّق على زيارة البابا إلى لبنان
11:42 | 2025-12-02
02/12/2025 11:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
16:10 | 2025-12-02
02/12/2025 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:18 | 2025-12-03
ياسين: 8 مليارات دولار "اختفت"… وملف "Optimum" جريمة لا مخالفة
11:09 | 2025-12-03
"المنتدى المتوسطي" في البرلمان الإيطالي… ولبنان يحجز مقعده في مشاريع التعاون
11:04 | 2025-12-03
بالصورة.. توقيف مُحتال بتهم مرتبطة بالعملات الرقمية والقروض الوهمية
11:00 | 2025-12-03
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
10:51 | 2025-12-03
سلام: نُرحّب بعرض مصر لخفض التوتر بين لبنان وإسرائيل
10:41 | 2025-12-03
مرفأ بيروت… رافعة وطنية والمتعهدون يؤكدون دعمهم الكامل
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 18:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 18:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 18:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24