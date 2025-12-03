Advertisement

لبنان

تفاصيل ومعلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن اجتماع "الميكانيزم"!

Lebanon 24
03-12-2025 | 13:20
وصفت مصادر غربية اجتماع الميكانيزم اليوم بأنه "ممتاز".

وأوضحت المصادر للـ"lbci"،  أن الجزء الأول من الاجتماع خُصِّص للممثلين العسكريين، في حين اقتصر الجزء الثاني على المشاركين المدنيين فقط.
ولفتت المصادر إلى أنه في الاجتماع الثاني جرت النقاشات بشكل مباشر بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس.

وتناول البحث ملف نزع سلاح "حزب الله" والغارات الإسرائيلية على لبنان.

كما خُصِّص حيّز واسع للشق الاقتصادي، لا سيما إمكان التعاون الاقتصادي بين لبنان وإسرائيل في الجنوب، كخطوة لبناء الثقة بين الجانبين. (lbci) 
مورغان أورتاغوس

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

الغارات

مورغان

النقاش

