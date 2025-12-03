مرقص: الحكومة التزمت بـ1701… وتعيين مدني لرئاسة الوفد رفع موقع لبنان التفاوضي

Advertisement

أكد وزير في حديث مع أن تعيين شخصية مدنية لرئاسة وفد التفاوض عزز موقف ، مشددًا على أن الرئيس والحكومة يتحركان انطلاقًا من مصلحة البلاد. وأوضح أن مصلحة لبنان اقتضت تكليف شخصية مدنية لرئاسة الوفد، وأن الحكومة التزمت بالقرار 1701 وترتيبات وقف الأعمال العدائية.وأشار الوزير إلى أن الحكومة مصممة على حصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن لجنة الميكانزم ليست معنية بأي اتفاقيات اقتصادية مع .وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، قال الوزير إن انتشار في الجنوب لا يشهد بطئًا متعمدًا، موضحًا أن الاعتداءات هي التي تعيق حركة انتشار القوات. وأضاف أن الجيش بحاجة إلى أسلحة وأعتدة، لكنه يواصل تنفيذ مهامه رغم التحديات.