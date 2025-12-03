Advertisement

لبنان

مرقص: الحكومة التزمت بـ1701… وتعيين مدني لرئاسة الوفد رفع موقع لبنان التفاوضي

Lebanon 24
03-12-2025 | 14:46
Doc-P-1450528-639003951646250570.jpg
Doc-P-1450528-639003951646250570.jpg photos 0
أكد وزير الإعلام اللبناني في حديث مع قناة العربية أن تعيين شخصية مدنية لرئاسة وفد التفاوض عزز موقف لبنان، مشددًا على أن الرئيس والحكومة يتحركان انطلاقًا من مصلحة البلاد. وأوضح أن مصلحة لبنان اقتضت تكليف شخصية مدنية لرئاسة الوفد، وأن الحكومة التزمت بالقرار 1701 وترتيبات وقف الأعمال العدائية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مصممة على حصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن لجنة الميكانزم ليست معنية بأي اتفاقيات اقتصادية مع إسرائيل.

وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، قال الوزير إن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب لا يشهد بطئًا متعمدًا، موضحًا أن الاعتداءات الإسرائيلية هي التي تعيق حركة انتشار القوات. وأضاف أن الجيش بحاجة إلى أسلحة وأعتدة، لكنه يواصل تنفيذ مهامه رغم التحديات.

