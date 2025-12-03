Advertisement

لبنان

الأوّل عربيًّا… لبنان يثبت حضوره في اللياقة والصحّة البدنيّة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
03-12-2025 | 14:44
احتلّ لبنان المرتبة الأولى في آخر الدراسات المتعلّقة باللياقة والصحّة البدنيّة في العالم العربي، يليه الأردن ثم مصر والمغرب وتونس. ويعود تقدّم لبنان إلى نمط الحياة النشط الذي يتبنّاه عدد كبير من اللبنانيين، إذ يظهر اهتمام ملحوظ بالمحافظة على الرشاقة والاعتناء بالجسم. فقد ازدادت أعداد الصالات الرياضيّة في مختلف المناطق بشكل لافت، وأصبحت ممارسة الرياضة جزءًا من الروتين اليومي لدى فئات واسعة من الشباب والبالغين. كما يحرص اللبناني على ممارسة نشاطات خارجيّة مثل المشي، والركض، والسباحة، وتسلق الجبال، مستفيدًا من تنوّع الطبيعة ووفرة المساحات المفتوحة. 
هذا الوعي المتقدّم بأهميّة الصحّة البدنيّة كان عاملًا أساسيًا في تقدّم لبنان على غيره من الدول العربية في مجال اللياقة والنشاط البدني.
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الروتين اليومي

الدول العربية

اللبناني على

الأردن

الرياض

المغرب

رياضي

"خاص لبنان24"

