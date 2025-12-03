الأوّل عربيًّا… لبنان يثبت حضوره في اللياقة والصحّة البدنيّة

Advertisement

احتلّ المرتبة الأولى في آخر الدراسات المتعلّقة باللياقة والصحّة البدنيّة في العالم العربي، يليه ثم مصر والمغرب وتونس. ويعود تقدّم لبنان إلى نمط الحياة النشط الذي يتبنّاه عدد كبير من اللبنانيين، إذ يظهر اهتمام ملحوظ بالمحافظة على الرشاقة والاعتناء بالجسم. فقد ازدادت أعداد الصالات الرياضيّة في مختلف المناطق بشكل لافت، وأصبحت ممارسة الرياضة جزءًا من لدى فئات واسعة من الشباب والبالغين. كما يحرص ممارسة نشاطات خارجيّة مثل المشي، والركض، والسباحة، وتسلق الجبال، مستفيدًا من تنوّع الطبيعة ووفرة المساحات المفتوحة.هذا الوعي المتقدّم بأهميّة الصحّة البدنيّة كان عاملًا أساسيًا في تقدّم لبنان على غيره من في مجال اللياقة والنشاط البدني.