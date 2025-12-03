Advertisement

لبنان

عن تصويت المغتربين العكّاريين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-12-2025 | 15:33
A-
A+
Doc-P-1450537-639003981838762161.webp
Doc-P-1450537-639003981838762161.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صوّت نحو 130,942 من أبناء عكّار في الانتخابات النيابية لعام 2022. ومع اقتراب انتخابات أيّار 2026، تشير الإحصاءات إلى أنّ واحدًا من كل خمسة عكّاريين يعيش في الخارج، ويقدّر عدد المغتربين من محافظة عكّار بين 70 و90 ألف شخص من أصل 430 ألف نسمة من أبناء المحافظة، أي ما يشكّل نحو 18 إلى 21٪ من السكان، وهي نسبة كبيرة مقارنة بالأقضية الأخرى.
Advertisement


تعتمد هذه الفئة من المغتربين على هذه الاصوات لإحداث تغيير في التمثيل النيابي وانتخاب نواب قادرين على تحسين الواقع المهمّش لعكّار، إلّا أنّهم يواجهون كسواهم من ابناء الاغتراب عائقًا سياسيًا يهدف إلى تقييد مشاركتهم.


مجلس الوزراء، كان قد أقرّ مشروع قانون يقضي بتعليق مواد من قانون الانتخابات المتعلقة باستحداث الدائرة 16، التي تضم ستة نواب للمغتربين، مع دمج مشروعَي قانون وزير الخارجية يوسف رجّي ووزير الداخلية أحمد الحجار.


وأُحيل المشروع على مجلس النواب لوضعه على جدول الأعمال، ما يعيد النقاش إلى نقطة البداية، في ظل تمسّك رئيس المجلس نبيه بري بالقانون الحالي ورفض أي تعديل عليه.


ويُشير النظام الداخلي إلى أنّ صلاحية وضع مشروع القانون على جدول الأعمال أو إحالته إلى اللجنة الفرعية المختصة بمناقشة اقتراحات قوانين الانتخابات محصورة برئيس المجلس.


وتعليق الجلستين التشريعيتين السابقتين دفع برّي إلى الاستنتاج أنّ بعض النواب لا يرغبون في التشريع، ما يوحي بأنه قد لا يدعو مجددًا إلى جلسة تشريعية سوى لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة.


وفي هذا السياق، يقول مصدر معني "ان الكثير من النواب الحاليين في عكّار يعولون على التمسك بمقاعدهم والترشح مجددًا، مع محاولة "خنق" أصوات المغتربين، ما قد يعني استمرار تهميش محافظة عكّار من دون أي تطوّر أو تقدّم ملموس".
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
أبو الحسن: هناك قرار سياسي لوقف تصويت المغتربين والمرحلة أمام تصعيد
lebanon 24
04/12/2025 01:17:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل من أوتاوا: تصويت المغتربين جزء من المعركة
lebanon 24
04/12/2025 01:17:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل النواب الموقعين على اقتراح تصويت المغتربين
lebanon 24
04/12/2025 01:17:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لا جواب أميركيا بعد على طرح لبنان وبري يكرر "لا حرب".. القوات عن "انتخاب المغتربين": إما تصويت وإما انسحاب
lebanon 24
04/12/2025 01:17:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

قانون الموازنة العامة

رئيس المجلس نبيه بري

قانون الانتخابات

اللجنة الفرعية

وزير الخارجية

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:49 | 2025-12-03
16:42 | 2025-12-03
15:46 | 2025-12-03
15:24 | 2025-12-03
14:46 | 2025-12-03
14:44 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24