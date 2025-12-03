عن تصويت المغتربين العكّاريين

Advertisement

تعتمد هذه الفئة من المغتربين على هذه الاصوات لإحداث تغيير في التمثيل النيابي وانتخاب نواب قادرين على تحسين الواقع المهمّش لعكّار، إلّا أنّهم يواجهون كسواهم من ابناء الاغتراب عائقًا سياسيًا يهدف إلى تقييد مشاركتهم.، كان قد أقرّ مشروع قانون يقضي بتعليق مواد من المتعلقة باستحداث الدائرة 16، التي تضم ستة نواب للمغتربين، مع دمج مشروعَي قانون يوسف رجّي ووزير الداخلية أحمد .وأُحيل المشروع على مجلس النواب لوضعه على جدول الأعمال، ما يعيد إلى نقطة البداية، في ظل تمسّك بالقانون الحالي ورفض أي تعديل عليه.ويُشير النظام الداخلي إلى أنّ صلاحية وضع مشروع القانون على جدول الأعمال أو إحالته إلى المختصة بمناقشة اقتراحات قوانين الانتخابات محصورة برئيس المجلس.وتعليق الجلستين التشريعيتين السابقتين دفع برّي إلى الاستنتاج أنّ بعض النواب لا يرغبون في التشريع، ما يوحي بأنه قد لا يدعو مجددًا إلى جلسة تشريعية سوى لمناقشة مشروع .وفي هذا السياق، يقول مصدر معني "ان الكثير من النواب الحاليين في عكّار يعولون على التمسك بمقاعدهم والترشح مجددًا، مع محاولة "خنق" أصوات المغتربين، ما قد يعني استمرار تهميش محافظة عكّار من دون أي تطوّر أو تقدّم ملموس".