مصر تشدد على التفاهم الامني وتجنّب الصدام مع حزب الله

Advertisement

قال مسؤول لـ«الأخبار» إن تدعم الخطوة بتكليف مدني لترؤس المفاوضات مع ، معتبراً أنها خطوة «ضمن سلسلة من الخطوات التي يُفترض أن تتخذها السلطات في بتوافقات تضمن دعم استمرار صمود اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تجدّد الحرب».وبحسب المسؤول نفسه، فإنه رغم ردّ الفعل السلبي تجاه ما حدث عقب زيارة بدر عبد العاطي لبيروت، وتلقّي القاهرة ملاحظات سلبية من قبل ، إلا أن التوجيهات السياسية طلبت مواصلة التحرّكات وإيفاد مسؤولين آخرين عندما يتطلّب الأمر ذلك»، وقال المسؤول إن القاهرة «ستواصل دور الوساطة سواء مع مؤسسات أو مع حزب الله باعتباره فصيلاً مؤثّراً لا يمكن تجاوزه، مع التأكيد على ضرورة عدم الصدام مع الحزب أو أي سياسي، والعمل على حلحلة ملف سلاح في بيروت ضمن إطار شامل وليس من منظور زمني».وتعتبر القاهرة أن الأمر «يتطلب تسريع وتيرة اللقاءات والمناقشات لصياغة حلول وسطية ترضي مختلف الأطراف، والحرص على إبرام تفاهمات تمنع الصدام بين الحزب والرئاسة اللبنانية، خصوصاً مع توقّع قيام عون بمناورات متعدّدة خلال الأيام المقبلة لإثبات قوة الدولة أمام وبما يمنع إسرائيل من استغلال أي فرصة لتنفيذ استهدافات لمواقع حيوية في وتدميرها».ويحذّر المسؤولون المصريون «من وجود مخططات إسرائيلية باستهدافات ستؤدّي إلى شلل لبنان ما لم يتم التوصّل إلى تسويات للوضع الأمني، وهو ما لا يشترط بالضرورة أن تكون له علاقة بالتطبيع مع إسرائيل، لكنه سيكون حتماً متضمّناً اتفاقات أمنية واضحة المعالم». ولفت إلى أن القاهرة «تراقب كيفية التعامل مع إسرائيل، وما هي التنازلات التي يجب أن تقدّمها، خصوصاً أنه يُتوقع حصول تصعيد سياسي ضد حزب الله من قبل جهات في السلطة اللبنانية».