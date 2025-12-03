Advertisement

لبنان

التفاوض سياسي وبري ينفي علمه المُسبَق بتكليف رئيس الجمهورية لكرم

Lebanon 24
03-12-2025 | 22:35
A-
A+
Doc-P-1450576-639004250314334906.webp
Doc-P-1450576-639004250314334906.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" الاخبار": لم يكن خبر تكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات " الميكانيزم" مفاجئاً، فموقف الرئيس جوزاف عون كان معروفاً منذ أسابيع، وقد أبلغ المعنيين بنيّته تسمية شخصية مدنية لتمثيل لبنان في اللجنة، مرشحاً بول سالم لهذه المهمة. غير أن المفاجأة جاءت في تبديل الاسم، إذ علم أن الاختيار الجديد «وصل جاهزاً إلى السلطة من الأميركيين أنفسهم، بعدما أصرّوا على أن تمثّل لبنان شخصية دبلوماسية - سياسية تتوافق مع طبيعة المرحلة»، وهو ما حصل بالفعل.
Advertisement
مصادر مطلعة قالت إن زيارة البابا إلى لبنان عجّلت في اتخاذ القرار، بعدما شعر المعنيون بأنهم نالوا غطاءً سياسياً وروحياً من دعوة البابا الصريحة إلى التفاوض والحوار مع الأعداء. وأكدت أن «عون لم يصدر القرار منفرداً، بل بالتشاور والاتفاق مع الرئيس بري»، وأن «التفاهم النهائي وُضع خلال اللقاءات التي جمعت الرؤساء في اليومين الماضيين على هامش المناسبات المرافقة لجولة البابا».
وأوضحت المصادر أن «فكرة إشراك ممثل مدني في لجنة الميكانيزم جاءت أساساً بناءً على طلب المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس منذ أشهر، إذ أكدت أن واشنطن «تريد انتقال التفاوض إلى إطار دبلوماسي – سياسي لتثبيت فرص الهدنة والاستقرار والتهدئة».
وقد أبدى عون تجاوباً مبدئياً مع الطرح يومها، لكنه شدّد على أن التفاوض سيكون عبر إدخال مدنيين إلى لجنة الـ«ميكانيزم» لضمان إدارة التفاوض بشكل رسمي ومدني بعيداً عن التصعيد العسكري المباشر. وعلى مدى الأشهر الماضية، جرى تداول عدة أسماء، أبرزها الدكتور بول سالم الذي عقد عون معه أكثر من اجتماع، وسط غياب أي ردّ حاسم من الجانبين الأميركي والإسرائيلي على طرح عون طوال الفترة السابقة.
قبل أيام، وبالتزامن مع ارتفاع مستوى التصعيد والتهديدات بحرب إسرائيلية على لبنان، وصلت الموافقة الأميركية - الإسرائيلية، ما دفع الرئيس عون إلى إطلاق سلسلة اتصالات عاجلة مع الرئيسين بري وسلام للتوصل إلى موقف رسمي موحّد بشأن هوية الممثل اللبناني في «الميكانيزم». وفي نهاية المشاورات، وقع الاختيار على السفير سيمون كرم، الذي تبيّن أنه كان قد التقى عون أكثر من مرة .
غير أن أوساطاً مقرّبة من بري تنفي هذه الرواية، مؤكدة أن «رئيس الجمهوريةي هو صاحب القرار، وليس الرئيس بري، وما يُسوّق عن موافقة بري عبر التشاور غير دقيق». ونقل زوار عين التينة عن بري قوله إن «المهمة التي كُلّف بها السفير كرم تقنية بحتة، وتتعلق بالتفاوض حول وقف الاعتداءات، وتحرير الأسرى، وإنهاء الاحتلال. وأي خروج عن الإطار التقني يعني انتهاء دور كرم فوراً». وتضيف المصادر أن «بري سبق أن أعلن عدم ممانعته توسيع إطار الميكانيزم ليضم تقنيين إذا تطلّب الأمر ذلك بناءً على طلب الجيش اللبناني، لكن ذلك لا يعني أبداً الذهاب نحو تفاوض مباشر مع إسرائيل أو اتخاذ خطوة أولى باتجاه التطبيع أو فتح مجالات تعاون اقتصادي، كما حاول مكتب نتنياهو الإيحاء بذلك».
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يرفض التفاوض السياسي.. عون وبري وُضِعا في جوّ البيان قبل صدوره
lebanon 24
04/12/2025 07:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: رئيس الجمهورية شدد على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدًا وطنيًا ودوليًا
lebanon 24
04/12/2025 07:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل وبرّاك أبلغ بري عدم موافقتها على المبادرة الأميركية
lebanon 24
04/12/2025 07:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: مع اعتماد التفاوض عبر "الميكانيزم" وإمكانية توسيعها لتضمّ سياسيين
lebanon 24
04/12/2025 07:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

الجمهوري

رئيس عون

إسرائيل

جمهورية

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:08 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:12 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:08 | 2025-12-03
22:09 | 2025-12-03
22:12 | 2025-12-03
22:14 | 2025-12-03
23:12 | 2025-12-03
22:55 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24