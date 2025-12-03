Advertisement

كتب في" الديار":اذا كانت خطوة رفع مستوى التمثيل في "لجنة الميكانيزم"، تمنح الامل في احتمال حصول خرق ديبلوماسي يمنع شبح الحرب، برفع مستوى التمثيل في "لجنة الميكانيزم"،الا ان الحذر لا يزال مطلوبا، لان مصالح الاطراف الثلاثة في لجنة "الميكانيزم" ليست متطابقة، ولكل طرف اولوية يريد الوصول اليها، فاذا كان يطمح للوصول الى اتفاق يضع مندرجات اتفاق وقف الاعمال العدائية موضع التنفيذ، كمقدمة للعودة الى وترسيم الحدود، دون الذهاب الى تفاوض سياسي ينتهي باتفاق سلام، فان تطمح الى ضم لبنان الى الاتفاقات "الابراهيمية"، وتأمل ان تكون هذه الخطوة مقدمة لفتح باب التفاوض السياسي حول اتفاق، ينهي حال العداء بين البلدين تحت عنوان السلام الدائم. اما "اسرائيل" فلا تبدو معنية بالتوصل الى اتفاق سياسي يجبرها على التنازل، عما تعتبره مكتسبات حققتها في الحرب الاخيرة، وتطمح الى فرض اتفاق امني يمنحها امتيازات، ليس اقلها اقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح، وفرض شروط قد تكون "تعجيزية".وفي هذا السياق، لا تخفي اوساط مطلعة وجود تحفظ لدى عن حصول هذه الخطوة دون الحصول على "ثمن"، اقله وقف الاعمال العدائية، لكنه في الاصل ليس ضد التفاوض غير المباشر، الذي سبق وحصل ابان الترسيم البحري، لكن القلق مشروع لان الوفد اللبناني لا يملك بين يديه ما يمكن التفاوض عليه، وجاء رفع مستوى التمثيل دون مقابل، وليس ما يضمن تفكيك "صاعق" التفجير. وتبقى الاسئلة : هل يقبل و "الاسرائيليون" المهام المناطة بلجنة "الميكانيزم"؟ هل سيدور حول كيفية الزام "اسرائيل" بوقف الاعمال العدائية والانسحاب من الاراضي المحتلة؟ وماذا لو حاولت "اسرائيل" رفع مستوى الضغط "بالنار"، لفرض اجندتها داخل اللجنة؟ وعدم تنفيذ بنود الاتفاق؟ هل سيسحب لبنان عندئذ تمثيله المدني؟ وهل يملك ادوات ضغط اصلا؟في الخلاصة، رفع مستوى التمثيل خطوة متقدمة، تعكس وجود حراك ديبلوماسي لمحاولة كسر الجمود الحالي، ولا بد من الانتظار لمعرفة المدى الذي يمكن ان تصل اليه الامور. لكن ثمة الكثير من المخاوف المبررة، لان "الطريق" مزروع "بالغام" كثيرة، قد تنفجر خلال مسار عمل "الميكانيزم".