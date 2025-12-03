Advertisement

لبنان

حزب الله لا يمانع التفاوض غير المباشر"لكن ليس بدون ثمن"!

Lebanon 24
03-12-2025 | 22:42
A-
A+
Doc-P-1450577-639004252192205443.webp
Doc-P-1450577-639004252192205443.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب ابراهيم ناصر الدين في" الديار":اذا كانت خطوة رفع مستوى التمثيل في "لجنة الميكانيزم"، تمنح الامل في احتمال حصول خرق ديبلوماسي يمنع شبح الحرب، برفع مستوى التمثيل في "لجنة الميكانيزم"،الا ان الحذر لا يزال مطلوبا، لان مصالح الاطراف الثلاثة في لجنة "الميكانيزم" ليست متطابقة، ولكل طرف اولوية يريد الوصول اليها، فاذا كان لبنان يطمح للوصول الى اتفاق يضع مندرجات اتفاق وقف الاعمال العدائية موضع التنفيذ، كمقدمة للعودة الى اتفاق الهدنة وترسيم الحدود، دون الذهاب الى تفاوض سياسي ينتهي باتفاق سلام، فان واشنطن تطمح الى ضم لبنان الى الاتفاقات "الابراهيمية"، وتأمل ان تكون هذه الخطوة مقدمة لفتح باب التفاوض السياسي حول اتفاق، ينهي حال العداء بين البلدين تحت عنوان السلام الدائم. اما "اسرائيل" فلا تبدو معنية بالتوصل الى اتفاق سياسي يجبرها على التنازل، عما تعتبره مكتسبات حققتها في الحرب الاخيرة، وتطمح الى فرض اتفاق امني يمنحها امتيازات، ليس اقلها اقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح، وفرض شروط قد تكون "تعجيزية".
Advertisement
وفي هذا السياق، لا تخفي اوساط مطلعة وجود تحفظ لدى حزب الله عن حصول هذه الخطوة دون الحصول على "ثمن"، اقله وقف الاعمال العدائية، لكنه في الاصل ليس ضد التفاوض غير المباشر، الذي سبق وحصل ابان الترسيم البحري، لكن القلق مشروع لان الوفد اللبناني لا يملك بين يديه ما يمكن التفاوض عليه، وجاء رفع مستوى التمثيل دون مقابل، وليس ما يضمن تفكيك "صاعق" التفجير. وتبقى الاسئلة : هل يقبل الاميركيون و "الاسرائيليون" التزام المهام المناطة بلجنة "الميكانيزم"؟ هل النقاش سيدور حول كيفية الزام "اسرائيل" بوقف الاعمال العدائية والانسحاب من الاراضي المحتلة؟ وماذا لو حاولت "اسرائيل" رفع مستوى الضغط "بالنار"، لفرض اجندتها داخل اللجنة؟ وعدم تنفيذ بنود الاتفاق؟ هل سيسحب لبنان عندئذ تمثيله المدني؟ وهل يملك ادوات ضغط اصلا؟
في الخلاصة، رفع مستوى التمثيل خطوة متقدمة، تعكس وجود حراك ديبلوماسي لمحاولة كسر الجمود الحالي، ولا بد من الانتظار لمعرفة المدى الذي يمكن ان تصل اليه الامور. لكن ثمة الكثير من المخاوف المبررة، لان "الطريق" مزروع "بالغام" كثيرة، قد تنفجر خلال مسار عمل "الميكانيزم".
مواضيع ذات صلة
لبنان يتجنّب "التفاوض المباشر" مع إسرائيل: التطبيع غير مطروح بتاتا
lebanon 24
04/12/2025 07:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة السودانية للعربية: لا يوجد تفاوض مباشر أو غير مباشر مع الدعم حول الهدنة
lebanon 24
04/12/2025 07:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: أورتاغوس بحثت مع برّي في موضوع التفاوض المباشر أو غير المباشر بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
04/12/2025 07:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يرفض المفاوضات غير المباشرة أيضاً
lebanon 24
04/12/2025 07:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24

اتفاق الهدنة

ناصر الدين

الاميركيون

حزب الله

الاميركي

ابراهيم

ماذا لو

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:08 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:12 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:35 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:08 | 2025-12-03
22:09 | 2025-12-03
22:12 | 2025-12-03
22:14 | 2025-12-03
22:35 | 2025-12-03
23:12 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24