"حزب الله" يدعم برِّي في المفاوضات

كتبت منال زعيتر في" اللواء": قبل طرح رئيس الجمهورية تعيين السفير السابق في سيمون كرم رئيسًا للوفد اللبناني في آلية «الميكانيزم»، برَّرت بعبدا موقفها في رسالة الى الثنائي الشيعي بانه ياتي في إطار محاولة احتواء التوتر ومنع الانزلاق نحو مواجهة شاملة...وافق على هذا الطرح انطلاقا من الالية التي اتبعت حين ترسيم الحدود البحرية ، ولكن حزب لله وفقا لمعلومات مصادر مطلعة تحفظ على ذلك وتحديدا على اسم السفير كرم وعلى الية الذهاب نحو التفاوض غير المباشر فيما العدو الاسرائيلي ما زال يمارس عدوانه ضد ولم ينسحب من النقاط الخمس ولم يعد الاسرى...هنا كان التباين في وجهات النظر بين الثنائي والرئيس عون وحتى ضمن الفريق الشيعي نفسه : كيف سنذهب الى مفاوضات في ظل عدم العدو باتفاق وقف اطلاق النار ومطالبته بالمزيد من التنازلات ...ومع ذلك ترك حزب لله وفقا لمصادر مطلعة الباب مفتوحا امام للسير فيما يراه مناسبا، واعطاه التفويض الكامل للتصرف واتخاذ القرار المناسب...لكن السؤال الذي طرحته اوساط مقربة من الثنائي الوطني على الرئيس عون :هل اعطاك ضمانات بالتزام العدو باطار التفاوض الجديد؟جاءت التطمينات بأن واشنطن ساهمت في اقناع العدو الاسرائيلي بتاجيل العدوان والموافقة على التفاوض غير المباشر مع لبنان بعدما كانت رفضته سابقا...اكثر من ذلك تقول المصادر ،ان بعبدا تبلغت بطريقة او باخرى ان طهران قالت للوزير السابق خليل انها لا تمانع التفاوض غير المباشر بين لبنان والعدو الاسرائيلي ،علما ان مصادر تدور في فلك حزب لله اكدت لـ«اللواء» بأن قالت بصريح العبارة لخليل ان امر الموافقة او رفض اي امر متروك للحزب ولحركة امل، ونحن لا دخل لنا بما تتفقان عليه.وهنا مربط الفرس، فحزب لله ما زال مصرا حتى لحظة كتابة هذا المقال انه يرفض اي مفاوضات سياسية مع العدو ، وانه ضد اي شكل من اشكال التفاوض طالما ان العدو لم يطبق اتفاق وقف اطلاق النار وتحديدا وقف العدوان والانسحاب واعادة الاسرى، وموقفه المبدئي يلخصه الكتاب الذي وجهه للرؤساء الثلاثة، ورده على ورقة براك والمبادرة ، فما الذي يجري في لبنان حاليا؟