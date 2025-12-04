Advertisement

لبنان

عودة الحديث الانتخابي فورا

Lebanon 24
04-12-2025 | 01:15
تحركت القوى السياسية والمرشحون في شكل لافت في الساعات الاخيرة، في محاولة لإعادة تشغيل ماكيناتهم الانتخابية التي كانت شبه مجمّدة خلال الايام الماضية.
هذا النشاط المتسارع يأتي بعد مؤشرات أوحت بأن الحرب وُضعت جانبًا مرحليًا، ما فتح الباب واسعًا أمام احتمال إجراء الانتخابات في موعد قريب.
ومع بدء مسار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، بدا أن المشهد الداخلي يتّجه نحو نوع من الاستقرار النسبي الذي يسمح بعودة الحسابات الانتخابية إلى الواجهة.
 
المصدر: لبنان 24
