نقيب سابق يسعى للترشح
04-12-2025
02:15
لفت مصدرٌ نيابي متني إلى أن نقيبًا سابقًا يتواصل مع مختلف
القوى السياسية
في المتن، ساعيًا إلى أن يكون مرشّحًا على إحدى اللوائح، مع
العلم
أن هذا النقيب من المفترض أن يكون ملتزمًا حزبيًا، فيما يتصرّف وكأنه مستقل.
وختم المصدر بالقول: إن هذا النقيب كل همّه البحث عن منصب، إذ كان يرغب
منذ فترة
في خوض انتخابات رئاسة إحدى الروابط، ولذلك فليس مستغربًا ما يقوم به اليوم.
