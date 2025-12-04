نقيب سابق يسعى للترشح

Advertisement

لفت مصدرٌ نيابي متني إلى أن نقيبًا سابقًا يتواصل مع مختلف في المتن، ساعيًا إلى أن يكون مرشّحًا على إحدى اللوائح، مع أن هذا النقيب من المفترض أن يكون ملتزمًا حزبيًا، فيما يتصرّف وكأنه مستقل.وختم المصدر بالقول: إن هذا النقيب كل همّه البحث عن منصب، إذ كان يرغب في خوض انتخابات رئاسة إحدى الروابط، ولذلك فليس مستغربًا ما يقوم به اليوم.