لبنان

نقيب سابق يسعى للترشح

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-12-2025 | 02:15
لفت مصدرٌ نيابي متني إلى أن نقيبًا سابقًا يتواصل مع مختلف القوى السياسية في المتن، ساعيًا إلى أن يكون مرشّحًا على إحدى اللوائح، مع العلم أن هذا النقيب من المفترض أن يكون ملتزمًا حزبيًا، فيما يتصرّف وكأنه مستقل.
وختم المصدر بالقول: إن هذا النقيب كل همّه البحث عن منصب، إذ كان يرغب منذ فترة في خوض انتخابات رئاسة إحدى الروابط، ولذلك فليس مستغربًا ما يقوم به اليوم.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوى السياسية

منذ فترة

العلم

