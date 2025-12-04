Advertisement

لبنان

في بشري.. عُثر عليه مُصابا بطلق ناري داخل منزل وهذا ما تبين

Lebanon 24
04-12-2025 | 02:17
عُثر على احد الاشخاص مصابا بطلق ناري داخل أحد المنازل في بلدة بيت منذر قضاء بشري، حيث جرى نقله على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتشير المعلومات الأولية إلى احتمال أن تكون الحادثة ناجمة عن محاولة انتحار. 

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وبدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وظروفه وتحديد المسؤوليات. 
 
