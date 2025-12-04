في بشري.. عُثر عليه مُصابا بطلق ناري داخل منزل وهذا ما تبين

Advertisement

عُثر على احد الاشخاص مصابا بطلق ناري داخل أحد المنازل في بلدة قضاء بشري، حيث جرى نقله على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج، وفق ما أفادت مندوبة " ".وتشير المعلومات الأولية إلى احتمال أن تكون الحادثة ناجمة عن محاولة انتحار.وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وبدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وظروفه وتحديد المسؤوليات.