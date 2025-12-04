Advertisement

لبنان

هل من خلاف بين بري و "حزب الله"؟

04-12-2025 | 02:45
رغم إعلان رئاسة الجمهورية، أمس، تعيين السفير السابق سيمون كرم لترؤس الوفد اللبناني في لجنة "الميكانيزم" وما تبع ذلك من ضجة، تقول مصادر سياسية مقربة من "الثنائي الشيعي" لـ"لبنان24" إنّ الأخير لن يصدر أي إشارة الآن بشأن خلفيات وتبعات ما حصل، باعتبار أن الأمر مرتبط برئاسة الجمهورية والحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
المصادر قالت إن "موقف الثنائي سيكون موحداً بشأن ذاك التكليف ولن يكون هناك أي خلاف، ما يعني أن ما سيتبناه بري بأي شأن سيحظى بموافقة حزب الله".
المصادر ذكرت أن بري وضع في أولوياته بنوداً يتمسك بها لبنان من خلال تكليف كرم، وأي سبيل يساهم في إنهاء الاعتداءات على لبنان لن يعارضه "حزب الله"، طبعاً تحت "الأطر الوطنية"، على حد وصف المصادر.


المصدر: لبنان 24
