هل من خلاف بين بري و "حزب الله"؟

رغم إعلان رئاسة الجمهورية، أمس، تعيين السفير السابق سيمون كرم لترؤس الوفد اللبناني في لجنة "الميكانيزم" وما تبع ذلك من ضجة، تقول مصادر سياسية مقربة من " " لـ" " إنّ الأخير لن يصدر أي إشارة الآن بشأن خلفيات وتبعات ما حصل، باعتبار أن الأمر مرتبط برئاسة الجمهورية والحكومة ورئيس مجلس النواب .المصادر قالت إن "موقف الثنائي سيكون موحداً بشأن ذاك التكليف ولن يكون هناك أي خلاف، ما يعني أن ما سيتبناه بأي شأن سيحظى بموافقة ".المصادر ذكرت أن بري وضع في أولوياته بنوداً يتمسك بها من خلال تكليف كرم، وأي سبيل يساهم في إنهاء الاعتداءات على لبنان لن يعارضه "حزب الله"، طبعاً تحت "الأطر الوطنية"، على حد وصف المصادر.