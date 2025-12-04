Advertisement

لبنان

أعطال في الإشارات والهاتف بعد سرقة كابلات الكهرباء بصيدا

Lebanon 24
04-12-2025 | 02:42
A-
A+
Doc-P-1450672-639004385620911494.jpg
Doc-P-1450672-639004385620911494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذ مجهولون الليلة الماضية عملية سرقة في محطة توزيع الكهرباء وخطوط الهاتف التابعة لشركة أوجيرو عند دوار العربي في صيدا.
Advertisement
وشملت السرقة كابلات تغذي الإشارات الضوئية والهاتف الأرضي، ما أدى إلى أعطال كبيرة في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
ضبط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب المغافلة في مصر
lebanon 24
04/12/2025 11:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن تعمم صور مشتبه بهما بسرقة محل هواتف
lebanon 24
04/12/2025 11:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اللوفر يفتح أبوابه مجدداً بعد سرقة مجوهرات بـ88 مليون يورو
lebanon 24
04/12/2025 11:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز الأمن حول المتاحف بعد سرقة اللوفر
lebanon 24
04/12/2025 11:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة أوجيرو

أوجيرو

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2025-12-04
03:52 | 2025-12-04
03:45 | 2025-12-04
03:29 | 2025-12-04
03:15 | 2025-12-04
03:10 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24