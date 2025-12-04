أعطال في الإشارات والهاتف بعد سرقة كابلات الكهرباء بصيدا

نفذ مجهولون الليلة الماضية عملية سرقة في محطة توزيع الكهرباء وخطوط الهاتف التابعة لشركة عند دوار العربي في .

وشملت السرقة كابلات تغذي الإشارات الضوئية والهاتف الأرضي، ما أدى إلى أعطال كبيرة في المنطقة.