24
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
1
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أعطال في الإشارات والهاتف بعد سرقة كابلات الكهرباء بصيدا
Lebanon 24
04-12-2025
|
02:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذ مجهولون الليلة الماضية عملية سرقة في محطة توزيع الكهرباء وخطوط الهاتف التابعة لشركة
أوجيرو
عند دوار العربي في
صيدا
.
Advertisement
وشملت السرقة كابلات تغذي الإشارات الضوئية والهاتف الأرضي، ما أدى إلى أعطال كبيرة في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
ضبط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب المغافلة في مصر
Lebanon 24
ضبط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب المغافلة في مصر
04/12/2025 11:26:51
04/12/2025 11:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن تعمم صور مشتبه بهما بسرقة محل هواتف
Lebanon 24
قوى الأمن تعمم صور مشتبه بهما بسرقة محل هواتف
04/12/2025 11:26:51
04/12/2025 11:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
اللوفر يفتح أبوابه مجدداً بعد سرقة مجوهرات بـ88 مليون يورو
Lebanon 24
اللوفر يفتح أبوابه مجدداً بعد سرقة مجوهرات بـ88 مليون يورو
04/12/2025 11:26:51
04/12/2025 11:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز الأمن حول المتاحف بعد سرقة اللوفر
Lebanon 24
وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز الأمن حول المتاحف بعد سرقة اللوفر
04/12/2025 11:26:51
04/12/2025 11:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة أوجيرو
أوجيرو
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
خيارات "حزب الله" بين مسار الدولة وتحولات المنطقة!
Lebanon 24
خيارات "حزب الله" بين مسار الدولة وتحولات المنطقة!
04:00 | 2025-12-04
04/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق تقرر تجميد أموال الإرهابيين.. وحزب الله ضمن القائمة
Lebanon 24
العراق تقرر تجميد أموال الإرهابيين.. وحزب الله ضمن القائمة
03:52 | 2025-12-04
04/12/2025 03:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
العد العكسي للأعياد انطلق.. حركة لافتة في الأسواق وهكذا ستكون أسعار حفلات رأس السنة
Lebanon 24
العد العكسي للأعياد انطلق.. حركة لافتة في الأسواق وهكذا ستكون أسعار حفلات رأس السنة
03:45 | 2025-12-04
04/12/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: العدالة الاجتماعية تحفظ وتبني الأوطان
Lebanon 24
باسيل: العدالة الاجتماعية تحفظ وتبني الأوطان
03:29 | 2025-12-04
04/12/2025 03:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
7 لوائح انتخابية في دائرة واحدة
Lebanon 24
7 لوائح انتخابية في دائرة واحدة
03:15 | 2025-12-04
04/12/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
07:09 | 2025-12-03
03/12/2025 07:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
09:01 | 2025-12-03
03/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:32 | 2025-12-03
03/12/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
08:30 | 2025-12-03
03/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2025-12-04
خيارات "حزب الله" بين مسار الدولة وتحولات المنطقة!
03:52 | 2025-12-04
العراق تقرر تجميد أموال الإرهابيين.. وحزب الله ضمن القائمة
03:45 | 2025-12-04
العد العكسي للأعياد انطلق.. حركة لافتة في الأسواق وهكذا ستكون أسعار حفلات رأس السنة
03:29 | 2025-12-04
باسيل: العدالة الاجتماعية تحفظ وتبني الأوطان
03:15 | 2025-12-04
7 لوائح انتخابية في دائرة واحدة
03:10 | 2025-12-04
آتٍ من تركيا.. منخفض جوي مصحوب بكتل باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 11:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 11:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 11:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24