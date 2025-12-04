الجميّل من قصر بعبدا: تمنّينا أن تنجح الدولة في تحقيق كامل أهداف التفاوض

هنأ الكتائب النائب سامي الجميّل رئيس الجمهورية جوزيف عون بتعيين السفير سيمون كرم رئيسًا لوفد التفاوض اللبناني، معربًا عن أمله بأن تتمكن الدولة من تحقيق جميع أهداف التفاوض، بدءًا من انسحاب الجيش ووقف الاعتداءات، وصولًا إلى فرض سيادة كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن يجب أن يظل الجهة الوحيدة الحاملة للسلاح.

وأشار الجميّل من إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب موقفًا واضحًا من الطائفة الشيعية، وألا يُترك ليمثلها أو يعرقل مسار بناء الدولة، متسائلًا: "هل نستمر في دوامة الصراعات والدمار، أم نفتح صفحة جديدة نحو المستقر والمزدهر؟".

وأضاف أن استعادة أموال المواطنين مرتبطة بشكل مباشر بإنعاش الاقتصاد، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق ذلك من دون استقرار أمني.

كما وصف الجميل زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان بأنها محطة تاريخية أعطت اللبنانيين أملًا جديدًا للنظر بإيجابية نحو المرحلة المقبلة، مشددًا على شكره للبابا على الزيارة التي تؤكد أهمية لبنان ودوره في رغم صغر حجمه.