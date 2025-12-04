Advertisement

لبنان

الجميّل من قصر بعبدا: تمنّينا أن تنجح الدولة في تحقيق كامل أهداف التفاوض

Lebanon 24
04-12-2025 | 04:22
Doc-P-1450722-639004448791307829.jpg
Doc-P-1450722-639004448791307829.jpg photos 0
هنأ رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل رئيس الجمهورية جوزيف عون بتعيين السفير سيمون كرم رئيسًا لوفد التفاوض اللبناني، معربًا عن أمله بأن تتمكن الدولة من تحقيق جميع أهداف التفاوض، بدءًا من انسحاب الجيش الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، وصولًا إلى فرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن الجيش اللبناني يجب أن يظل الجهة الوحيدة الحاملة للسلاح.

وأشار الجميّل من قصر بعبدا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب موقفًا واضحًا من الطائفة الشيعية، وألا يُترك حزب الله ليمثلها أو يعرقل مسار بناء الدولة، متسائلًا: "هل نستمر في دوامة الصراعات والدمار، أم نفتح صفحة جديدة نحو لبنان المستقر والمزدهر؟".

وأضاف أن استعادة أموال المواطنين مرتبطة بشكل مباشر بإنعاش الاقتصاد، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق ذلك من دون استقرار أمني.

كما وصف الجميل زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان بأنها محطة تاريخية أعطت اللبنانيين أملًا جديدًا للنظر بإيجابية نحو المرحلة المقبلة، مشددًا على شكره للبابا على الزيارة التي تؤكد أهمية لبنان ودوره في المجتمع الدولي رغم صغر حجمه.

