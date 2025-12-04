Advertisement

لبنان

رئيس الجمهورية استقبل سفير اليابان مودّعًا

Lebanon 24
04-12-2025 | 05:03
A-
A+
Doc-P-1450732-639004467937148831.png
Doc-P-1450732-639004467937148831.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية  جوزاف عون سفير اليابان  magoshi masayuki في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية، وشكر له جهوده في خلال فترة عمله في لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع استقبل سفير اليابان.. وهذا ما جرى بحثه
lebanon 24
04/12/2025 17:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: الخارجية الصينية تستدعي سفير اليابان للاحتجاج على تصريحات رئيسة وزراء بلاده بشأن تايوان
lebanon 24
04/12/2025 17:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي استقبل المطران فضّول… ولقاء وداعي مع سفير اليابان
lebanon 24
04/12/2025 17:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة استقبل سفير قطر وجهاز الاستثمار لمتابعة دعم مشاريع إعادة الإعمار
lebanon 24
04/12/2025 17:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24

magoshi masayuki

جوزاف عون

الجمهوري

اليابان

جمهورية

جوزاف

ماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:13 | 2025-12-04
10:18 | 2025-12-04
10:08 | 2025-12-04
10:01 | 2025-12-04
09:44 | 2025-12-04
09:42 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24