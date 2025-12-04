Advertisement

لبنان

دولة عربية تتراجع عن تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية

Lebanon 24
04-12-2025 | 05:12
تراجع العراق عن قراره تصنيف "حزب الله" والحوثيين كإرهابيين. 
وبرر العراق تراجعه عن هذا القرار بأن البيان الذي صدر سابقاً كان نسخة غير منقحة. 
 
 
