ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"

Advertisement

الضجة الكبيرة التي أثارها تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني في منصة "الميكانيزم" لا تنسحبُ حصراً على المعترضين، بل تنعكسُ على الشارع الشيعي – الشيعي.ما فُهم علناً بشأن تكليف كرم هو أنّ سلك التفاوض المباشر مع ، علماً أن الأمر ليس كذلك، فلبنان ما زالَ يتفاوض مع عبر "الميكانيزم"، وبالتالي الحفاظ "غير المباشر" الذي يتمسك به لبنان حالياً، وفق ما تقول مصادر سياسية لـ"لبنان24".في الواقع، فإن شظايا "قنبلة" تعيين كرم انعكست على أوساط الطائفة الشيعية نفسها، خصوصاً أن بيان رئاسة الجمهورية بشأن كرم أكد أن مسألة اختيار الأخير جاءت بالتنسيق مع ، علماً أن الأخير كان وما زال متمسكاً بعدم حصول أي تفاوضٍ مباشر مع إسرائيل، فيما إدراج عنصرٍ مدنيّ لا يعني حصول تطبيع أو حتى تسليم بما تريدهُ تل أبيب.لدى بعض الأطراف، فُهمت خطوة اتجاه كرم بأنها تعويم لمبدأ التفاوض المباشر، لكن الأمر ليس كذلك، وتشير المصادر إلى أن بري أراد تنظيم التفاوض عبر "الميكانيزم" وتدعيمه أكثر لتبقى هي الإطار الوحيد والأساسيً، موضحة أن وجود كرم من عدمه لا يؤثر على عمل اللجنة ولا حتى أيضاً على القرارات التي ستأخذها مع إسرائيل.في المقابل، تقول المصادر إن " " بات ملزماً القبول أكثر بأي شرط يوافق عليه بري، من شأنه أن يؤدي إلى لجم أي تصعيد إسرائيلي تجاه لبنان، مشيرة إلى أنّ كرم لن يُفاوض "على كيفه"، بل انطلاقاً من المبادئ التي يتبناها رئيس الجمهورية جوزاف عون بالتنسيق مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام.عملياً، تجد المصادر إن ما قام به بري يعتبر أساسياً لتحصين الطائفة الشيعية من أي خطر يتهددها حالياً وهذا هو الأمر الذي لا يمكنه التنازل عنه بتاتاً. وللعلم، فإنّ مسألة سيناريو حصول معركة ضد "حزب الله" لم ينتهِ نهائياً، فهو أمرٌ ما زال مطروحاً، وبالتالي قد تشهد مرحلة ما بعد تعيين كرم ضغوطاً عسكرية للانتقال إلى شروط أكثر صرامة.في المقابل، تلفت المصادر إلى أنّ تاريخ كرم من الناحية السياسية ليس إيجابياً لدى " الشيعي"، مشيرة إلى أن مسألة التعيين تم السعي إليها طيلة الفترة الماضية، فيما الحكم على ما سيقوم به سيكون مبكراً خصوصاً أن لبنان الرسمي يملك "مفتاح" التفاوض، بينما بري سيكون أبرز المطلعين على ذلك وأيضاً "حزب الله".وعليه، تقول المصادر إن مسألة كرم قد تكون جس نبضٍ للشارع أيضاً ولمعرفة نوايا إسرائيل أيضاً، فيما هناك سيناريو يتحدث عن إمكانية استبدال كرم لاحقاً، وهو أمرٌ لا يمكن نفيه أو تأكيده طالما أنّ الأمور في بداياتها وخواتيمها غير معروفة.