Advertisement

لبنان

ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
04-12-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1450749-639004486365542713.jpg
Doc-P-1450749-639004486365542713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الضجة الكبيرة التي أثارها تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني في منصة "الميكانيزم" لا تنسحبُ حصراً على المعترضين، بل تنعكسُ على الشارع الشيعي – الشيعي.

ما فُهم علناً بشأن تكليف كرم هو أنّ لبنان سلك التفاوض المباشر مع إسرائيل، علماً أن الأمر ليس كذلك، فلبنان ما زالَ يتفاوض مع تل أبيب عبر "الميكانيزم"، وبالتالي الحفاظ على الطريق "غير المباشر" الذي يتمسك به لبنان حالياً، وفق ما تقول مصادر سياسية لـ"لبنان24".
Advertisement

في الواقع، فإن شظايا "قنبلة" تعيين كرم انعكست على أوساط الطائفة الشيعية نفسها، خصوصاً أن بيان رئاسة الجمهورية بشأن كرم أكد أن مسألة اختيار الأخير جاءت بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، علماً أن الأخير كان وما زال متمسكاً بعدم حصول أي تفاوضٍ مباشر مع إسرائيل، فيما إدراج عنصرٍ مدنيّ لا يعني حصول تطبيع أو حتى تسليم بما تريدهُ تل أبيب.

لدى بعض الأطراف، فُهمت خطوة بري اتجاه كرم بأنها تعويم لمبدأ التفاوض المباشر، لكن الأمر ليس كذلك، وتشير المصادر إلى أن بري أراد تنظيم التفاوض عبر "الميكانيزم" وتدعيمه أكثر لتبقى هي الإطار الوحيد والأساسيً، موضحة أن وجود كرم من عدمه لا يؤثر على عمل اللجنة ولا حتى أيضاً على القرارات التي ستأخذها الولايات المتحدة مع إسرائيل.

في المقابل، تقول المصادر إن "حزب الله" بات ملزماً القبول أكثر بأي شرط يوافق عليه بري، من شأنه أن يؤدي إلى لجم أي تصعيد إسرائيلي تجاه لبنان، مشيرة إلى أنّ كرم لن يُفاوض "على كيفه"، بل انطلاقاً من المبادئ التي يتبناها رئيس الجمهورية جوزاف عون بالتنسيق مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

عملياً، تجد المصادر إن ما قام به بري يعتبر أساسياً لتحصين الطائفة الشيعية من أي خطر يتهددها حالياً وهذا هو الأمر الذي لا يمكنه التنازل عنه بتاتاً. وللعلم، فإنّ مسألة سيناريو حصول معركة ضد "حزب الله" لم ينتهِ نهائياً، فهو أمرٌ ما زال مطروحاً، وبالتالي قد تشهد مرحلة ما بعد تعيين كرم ضغوطاً عسكرية للانتقال إلى شروط أكثر صرامة.

في المقابل، تلفت المصادر إلى أنّ تاريخ كرم من الناحية السياسية ليس إيجابياً لدى "الثنائي الشيعي"، مشيرة إلى أن مسألة التعيين تم السعي إليها طيلة الفترة الماضية، فيما الحكم على ما سيقوم به سيكون مبكراً خصوصاً أن لبنان الرسمي يملك "مفتاح" التفاوض، بينما بري سيكون أبرز المطلعين على ذلك وأيضاً "حزب الله".

وعليه، تقول المصادر إن مسألة كرم قد تكون جس نبضٍ للشارع أيضاً ولمعرفة نوايا إسرائيل أيضاً، فيما هناك سيناريو يتحدث عن إمكانية استبدال كرم لاحقاً، وهو أمرٌ لا يمكن نفيه أو تأكيده طالما أنّ الأمور في بداياتها وخواتيمها غير معروفة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إنقسام لبناني حيال تعيين سيمون كرم: دور جديد لـ"الميكانيزم"ولا كلام مباشراً
lebanon 24
04/12/2025 17:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيين سيمون كرم رئيساً ديبلوماسياً مدنياً للوفد اللبناني إلى اجتماعات "الميكانيزم"
lebanon 24
04/12/2025 17:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: كل الترحيب بقرار رئيس الجمهورية الاستفادة من خبرة السفير سيمون كرم
lebanon 24
04/12/2025 17:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بري والمعادلة الثالثة : "لا حرب ولا تفاوض مباشر"
lebanon 24
04/12/2025 17:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

على الطريق

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:13 | 2025-12-04
10:18 | 2025-12-04
10:08 | 2025-12-04
10:01 | 2025-12-04
09:44 | 2025-12-04
09:42 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24