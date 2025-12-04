Advertisement

لبنان

بالأرقام... إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة

Lebanon 24
04-12-2025 | 05:54
نشرت وزارة الزراعة، عبر منصة "إكس" متوسط أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة والحليب خلال الأسبوع الرابع من شهر تشرين الثاني 2025.
