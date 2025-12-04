23
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دبوسي استقبل السفير الهولندي وبحث معه في تطوير العلاقات
Lebanon 24
04-12-2025
|
06:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في
طرابلس
والشمال توفيق دبوسي سفير هولندا في
لبنان
فرانك مولن ومسؤولة السياسات الإقتصادية لدى سفارة هولندا في لبنان نسرين سمارة ، بحضور
نائب الرئيس
إبراهيم فوز، ورئيس مجلس إدارة "بيات" نصري
معوض
، والمديرة العامة ليندا سلطان، ومدير مختبرات الجودة الدكتور خالد
العمري
..
Advertisement
وأكد دبوسي "حرص الغرفة على تطوير العلاقات
اللبنانية
–
الهولندية
"،ومعلناً" استعداد الغرفة لإطلاق مسارات جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري". وقد جرى البحث في
آفاق
الشراكة واقتراح تخصيص مساحة في معرض رشيد كرامي الدولي لزراعة الأزهار الهولندية أو تنظيم معارض متخصصة للمنتجات الهولندية.
من جهته
، شدّد السفير مولن على تقدير بلاده للبنان باعتبارها من أكبر الجهات المانحة له، لافتًا إلى "ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وإلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها لبنان في الصناعات الزراعية والغذائية".
وتخللت الزيارة جولة في مختبرات الجودة ومركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة وسلامة الغذاء، إضافة إلى عرض لمشروع AGRI AGRO 360. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
عيسى الخوري التقى سفير البرازيل وبحث معه تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
Lebanon 24
عيسى الخوري التقى سفير البرازيل وبحث معه تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
04/12/2025 17:30:09
04/12/2025 17:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دبوسي استقبل وفد المؤسسات غير السكنية: لعدالة في الإيجارات واستقرار بيئة الأعمال
Lebanon 24
دبوسي استقبل وفد المؤسسات غير السكنية: لعدالة في الإيجارات واستقرار بيئة الأعمال
04/12/2025 17:30:09
04/12/2025 17:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع استقبل سفير اليابان.. وهذا ما جرى بحثه
Lebanon 24
جعجع استقبل سفير اليابان.. وهذا ما جرى بحثه
04/12/2025 17:30:09
04/12/2025 17:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل سفير الإمارات وناقش العلاقات الثنائية
Lebanon 24
سلام استقبل سفير الإمارات وناقش العلاقات الثنائية
04/12/2025 17:30:09
04/12/2025 17:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
نائب الرئيس
الهولندية
اللبنانية
الهولندي
من جهته
طرابلس
العمري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات
Lebanon 24
بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات
08:13 | 2025-12-04
04/12/2025 08:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين هيكل وأبانيارا عرض سبل التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"
Lebanon 24
لقاء بين هيكل وأبانيارا عرض سبل التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"
10:27 | 2025-12-04
04/12/2025 10:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف
Lebanon 24
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف
10:18 | 2025-12-04
04/12/2025 10:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو للحظة قصف مبنى في الجنوب.. ومواطن يتفاعل مع الغارة شاهدوه
Lebanon 24
فيديو للحظة قصف مبنى في الجنوب.. ومواطن يتفاعل مع الغارة شاهدوه
10:08 | 2025-12-04
04/12/2025 10:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
10:01 | 2025-12-04
04/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
11:00 | 2025-12-03
03/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
12:45 | 2025-12-03
03/12/2025 12:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن للحوثيين استخدام الأسلحة الكيميائية؟.. تقرير أميركي يُجيب
Lebanon 24
هل يمكن للحوثيين استخدام الأسلحة الكيميائية؟.. تقرير أميركي يُجيب
10:30 | 2025-12-03
03/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:13 | 2025-12-04
بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات
10:27 | 2025-12-04
لقاء بين هيكل وأبانيارا عرض سبل التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"
10:18 | 2025-12-04
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف
10:08 | 2025-12-04
فيديو للحظة قصف مبنى في الجنوب.. ومواطن يتفاعل مع الغارة شاهدوه
10:01 | 2025-12-04
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
09:44 | 2025-12-04
الصّدي يحصل على موافقة لتقييم السدود غير المنجزة في لبنان
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 17:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 17:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 17:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24