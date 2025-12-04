دبوسي استقبل السفير الهولندي وبحث معه في تطوير العلاقات

Advertisement

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال توفيق دبوسي سفير هولندا في فرانك مولن ومسؤولة السياسات الإقتصادية لدى سفارة هولندا في لبنان نسرين سمارة ، بحضور إبراهيم فوز، ورئيس مجلس إدارة "بيات" نصري ، والمديرة العامة ليندا سلطان، ومدير مختبرات الجودة الدكتور خالد ..وأكد دبوسي "حرص الغرفة على تطوير العلاقات – "،ومعلناً" استعداد الغرفة لإطلاق مسارات جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري". وقد جرى البحث في الشراكة واقتراح تخصيص مساحة في معرض رشيد كرامي الدولي لزراعة الأزهار الهولندية أو تنظيم معارض متخصصة للمنتجات الهولندية.، شدّد السفير مولن على تقدير بلاده للبنان باعتبارها من أكبر الجهات المانحة له، لافتًا إلى "ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وإلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها لبنان في الصناعات الزراعية والغذائية".وتخللت الزيارة جولة في مختبرات الجودة ومركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة وسلامة الغذاء، إضافة إلى عرض لمشروع AGRI AGRO 360. (الوكالة الوطنية)