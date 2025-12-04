Advertisement

لبنان

دبوسي استقبل السفير الهولندي وبحث معه في تطوير العلاقات

Lebanon 24
04-12-2025 | 06:18
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي سفير هولندا في لبنان فرانك مولن ومسؤولة السياسات الإقتصادية لدى سفارة هولندا في لبنان نسرين سمارة ، بحضور نائب الرئيس إبراهيم فوز، ورئيس مجلس إدارة "بيات" نصري معوض، والمديرة العامة ليندا سلطان، ومدير مختبرات الجودة الدكتور خالد العمري..
وأكد دبوسي "حرص الغرفة على تطوير العلاقات اللبنانيةالهولندية "،ومعلناً" استعداد الغرفة لإطلاق مسارات جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري". وقد جرى البحث في آفاق الشراكة واقتراح تخصيص مساحة في معرض رشيد كرامي الدولي لزراعة الأزهار الهولندية أو تنظيم معارض متخصصة للمنتجات الهولندية.

من جهته، شدّد السفير مولن على تقدير بلاده للبنان باعتبارها من أكبر الجهات المانحة له، لافتًا إلى "ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وإلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها لبنان في الصناعات الزراعية والغذائية".

وتخللت الزيارة جولة في مختبرات الجودة ومركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة وسلامة الغذاء، إضافة إلى عرض    لمشروع  AGRI AGRO 360. (الوكالة الوطنية)
