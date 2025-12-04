الأمن العام ينفذ المرحلة الثانية عشر من العودة المنظمة للنازحين السوريين

Advertisement

صدر عن مكتب شؤون الإعلام لبيان التالي:"نظّمت للأمن العام ضمن خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين من الى وفي المرحلة الثانية عشر من خطة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين وبالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك من مدينة كميل شمعون الرياضية-بيروت عبر مركز الحدودي في المصنع، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري.اشرف على هذه العملية للامن العام اللواء حسن شقير بحضور ممثل الامم المتحدة في لبنان السيد عمران ريزا وممثلة منظمة UNHCR السيدة كارولينا ليندهولم وممثل منظمة IOM السيد ماتيو لوتشيانو وعدد من ضباط المديرية.اللواء شقير اثنى على عمل ضباط وعناصر الامن العام كما نوه بدور المنظمات الدولية المشاركة والصليب اللبناني لتأمين الحاجات اللوجستية والصحية المناسبة لهم خلال كل عملية من عمليات العودة الى الداخل السوري".