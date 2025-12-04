Advertisement

لبنان

الأمن العام ينفذ المرحلة الثانية عشر من العودة المنظمة للنازحين السوريين

Lebanon 24
04-12-2025 | 06:24
صدر عن مكتب شؤون الإعلام لبيان التالي: 
"نظّمت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم ضمن خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان الى سوريا وفي المرحلة الثانية عشر من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين وبالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك من مدينة كميل شمعون الرياضية-بيروت عبر مركز الأمن العام الحدودي في المصنع، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري.  
اشرف على هذه العملية المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير بحضور ممثل الامم المتحدة في لبنان السيد عمران ريزا وممثلة منظمة UNHCR السيدة كارولينا ليندهولم وممثل منظمة IOM السيد ماتيو لوتشيانو وعدد من ضباط المديرية.
اللواء شقير اثنى على عمل ضباط وعناصر الامن العام كما نوه بدور المنظمات الدولية المشاركة والصليب الاحمر اللبناني لتأمين الحاجات اللوجستية والصحية المناسبة لهم خلال كل عملية من عمليات العودة الى الداخل السوري".
الحكومة اللبنانية

المديرية العامة

الصليب الأحمر

المدير العام

الأمن العام

صباح اليوم

اللبنانية

الصليب

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24