جنبلاط: اختيار سيمون كرم نقلة نوعية في مرحلة دقيقة للبنان

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي عبر حسابه على منصة "أكس": " في السياسة طرق عديدة في المقاربة والتفاوض امر مشروع. وفي هذا المجال فان اختيار السفير يشكل نقلة نوعية في مرحلة من ادق الظروف التي يمر فيها الذي يواجه تحديات مزدوجة في استعادة السيادة في الداخل وفي الجنوب المحتل لبنان".

Advertisement