Advertisement

لبنان

جنبلاط: اختيار سيمون كرم نقلة نوعية في مرحلة دقيقة للبنان

Lebanon 24
04-12-2025 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1450784-639004535120653629.jpg
Doc-P-1450784-639004535120653629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "أكس": " في السياسة طرق عديدة في المقاربة  والتفاوض امر مشروع. وفي هذا المجال فان اختيار السفير سيمون كرم يشكل نقلة نوعية في مرحلة من ادق الظروف التي يمر فيها لبنان الذي يواجه تحديات مزدوجة في استعادة السيادة في الداخل وفي الجنوب المحتل لبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنقسام لبناني حيال تعيين سيمون كرم: دور جديد لـ"الميكانيزم"ولا كلام مباشراً
lebanon 24
04/12/2025 17:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: لبنان يعيش مرحلة دقيقة الاقتصاد منهك والمغتربون يطالبون بحقهم الانتخابي
lebanon 24
04/12/2025 17:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
lebanon 24
04/12/2025 17:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيين سيمون كرم رئيساً ديبلوماسياً مدنياً للوفد اللبناني إلى اجتماعات "الميكانيزم"
lebanon 24
04/12/2025 17:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الاشتراكي وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

وليد جنبلا

حزب التقدم

سيمون كرم

سيمون ك

جنبلاط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:13 | 2025-12-04
10:27 | 2025-12-04
10:18 | 2025-12-04
10:08 | 2025-12-04
10:01 | 2025-12-04
09:44 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24