تعيين الدقيقة الاخيرة

أحدث تعيين السفير السابق رئيسا للوفد اللبناني في لجنة "الميكانيزم" ردود فعل متباينة، بين مرحب ومتحفظ، خصوصا أن تعيينه كان مفاجئا للبعض بعدما كان قد تردد أن اسم الدكتور هو المطروح لتولي هذه المهمة.وعُلم أن هذا التعيين جاء قبل ساعات من أيكال هذه المهمة للسفير كرم، الذي زار بعض المرجعيات لتوضيح هذه النقطة، وذلك منعا لأي التباس.إلا أن هذا التبرير لم يقنع بعض الذين أبدوا تحفظهم على هذا التعيين مما يفسح في المجال أمام طرح أكثر من علامة استفهام عن الدور الذي يمكن أن يقوم له السفير كرم في المرحلة المقبلة.