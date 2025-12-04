23
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعيين الدقيقة الاخيرة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-12-2025
|
07:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحدث تعيين السفير السابق
سيمون كرم
رئيسا للوفد اللبناني في لجنة "الميكانيزم" ردود فعل متباينة، بين مرحب ومتحفظ، خصوصا أن تعيينه كان مفاجئا للبعض بعدما كان قد تردد أن اسم الدكتور
بول سالم
هو المطروح لتولي هذه المهمة.
Advertisement
وعُلم أن هذا التعيين جاء قبل ساعات من أيكال هذه المهمة للسفير كرم، الذي زار بعض المرجعيات لتوضيح هذه النقطة، وذلك منعا لأي التباس.
إلا أن هذا التبرير لم يقنع بعض الذين أبدوا تحفظهم على هذا التعيين مما يفسح في المجال أمام طرح أكثر من علامة استفهام عن الدور الذي يمكن أن يقوم له السفير كرم في المرحلة المقبلة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
من الدقيقة الأولى.. هكذا يبدأ السكر بإضعاف الأسنان!
Lebanon 24
من الدقيقة الأولى.. هكذا يبدأ السكر بإضعاف الأسنان!
04/12/2025 17:31:30
04/12/2025 17:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: هناك بعض التفاصيل الدقيقة ستتطلب مزيدا من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة
Lebanon 24
البيت الأبيض: هناك بعض التفاصيل الدقيقة ستتطلب مزيدا من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة
04/12/2025 17:31:30
04/12/2025 17:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
04/12/2025 17:31:30
04/12/2025 17:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار تعيين ديبلوماسي الى لجنة الميكانيزم يمنع تفجر التهديدات الاسرائيلية وحزب الله يتحفّظ
Lebanon 24
قرار تعيين ديبلوماسي الى لجنة الميكانيزم يمنع تفجر التهديدات الاسرائيلية وحزب الله يتحفّظ
04/12/2025 17:31:30
04/12/2025 17:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
سيمون كرم
بول سالم
كرم رئيس
سيمون ك
كاني
باين
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات
Lebanon 24
بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات
08:13 | 2025-12-04
04/12/2025 08:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين هيكل وأبانيارا عرض سبل التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"
Lebanon 24
لقاء بين هيكل وأبانيارا عرض سبل التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"
10:27 | 2025-12-04
04/12/2025 10:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف
Lebanon 24
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف
10:18 | 2025-12-04
04/12/2025 10:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو للحظة قصف مبنى في الجنوب.. ومواطن يتفاعل مع الغارة شاهدوه
Lebanon 24
فيديو للحظة قصف مبنى في الجنوب.. ومواطن يتفاعل مع الغارة شاهدوه
10:08 | 2025-12-04
04/12/2025 10:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
10:01 | 2025-12-04
04/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
11:00 | 2025-12-03
03/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
12:45 | 2025-12-03
03/12/2025 12:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإيرانيون وصلوا".. إسرائيليّون يتجسسون لصالح طهران مقابل المال
Lebanon 24
"الإيرانيون وصلوا".. إسرائيليّون يتجسسون لصالح طهران مقابل المال
12:00 | 2025-12-03
03/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
08:13 | 2025-12-04
بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات
10:27 | 2025-12-04
لقاء بين هيكل وأبانيارا عرض سبل التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"
10:18 | 2025-12-04
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف
10:08 | 2025-12-04
فيديو للحظة قصف مبنى في الجنوب.. ومواطن يتفاعل مع الغارة شاهدوه
10:01 | 2025-12-04
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
09:44 | 2025-12-04
الصّدي يحصل على موافقة لتقييم السدود غير المنجزة في لبنان
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 17:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 17:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 17:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24