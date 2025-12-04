Advertisement

لبنان

بالصور.. إنذار إسرائيلي إلى سكان الجنوب بإخلاء هذه المباني

Lebanon 24
04-12-2025 | 07:08
Doc-P-1450790-639004542653061012.png
Doc-P-1450790-639004542653061012.png photos 0
نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تهديدا بوجوب إخلاء مناطق محددة في الجنوب، حسب الصور المرفقة أدناه.
وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتين التاليتين جباع ومحرونة الابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر.

في السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو سيهاجم مستودعات أسلحة ومواقع لاختباء عناصر حزب الله.
