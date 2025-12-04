البزري استقبل وفد رابطة آل البابا وأكد على تعزيز التعاون الأهلي

Advertisement

استقبل النائب الدكتور وفداً من رابطة آل البابا الثقافية والاجتماعية، برئاسة إلهام البابا، وذلك في إطار الجولة البروتوكولية التي تقوم بها الرابطة عقب انتخاب هيئتها الإدارية الجديدة.وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين الهيئات الأهلية في المدينة بما يخدم واقعها الاجتماعي والثقافي ويُسهم في دعم دورها في محيطها والوطن.، رحّب الدكتور بوفد الرابطة، مثنيًا على نشاطاتها، ومباركًا للهيئة الإدارية الجديدة انتخابها، ومتمنّيًا لها التوفيق في مهامها، ومؤكّداً " أهمية تفعيل دور الروابط العائلية والشبابية والجمعيات في بناء مستقبل وخدمة أبنائها".