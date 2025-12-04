23
البزري استقبل وفد رابطة آل البابا وأكد على تعزيز التعاون الأهلي
Lebanon 24
04-12-2025
|
07:37
A-
A+
استقبل النائب الدكتور
عبد الرحمن البزري
وفداً من رابطة آل البابا الثقافية والاجتماعية، برئاسة إلهام البابا، وذلك في إطار الجولة البروتوكولية التي تقوم بها الرابطة عقب انتخاب هيئتها الإدارية الجديدة.
وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين الهيئات الأهلية في المدينة بما يخدم واقعها الاجتماعي والثقافي ويُسهم في دعم دورها في محيطها والوطن.
من جهته
، رحّب الدكتور
البزري
بوفد الرابطة، مثنيًا على نشاطاتها، ومباركًا للهيئة الإدارية الجديدة انتخابها، ومتمنّيًا لها التوفيق في مهامها، ومؤكّداً " أهمية تفعيل دور الروابط العائلية والشبابية والجمعيات في بناء مستقبل
صيدا
وخدمة أبنائها".
تابع
