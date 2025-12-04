Advertisement

لبنان

البزري استقبل وفد رابطة آل البابا وأكد على تعزيز التعاون الأهلي

Lebanon 24
04-12-2025 | 07:37
A-
A+
Doc-P-1450803-639004559554485032.png
Doc-P-1450803-639004559554485032.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفداً من رابطة آل البابا الثقافية والاجتماعية، برئاسة  إلهام البابا، وذلك في إطار الجولة البروتوكولية التي تقوم بها الرابطة عقب انتخاب هيئتها الإدارية الجديدة.
Advertisement

وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين الهيئات الأهلية في المدينة بما يخدم واقعها الاجتماعي والثقافي ويُسهم في دعم دورها في محيطها والوطن.

من جهته، رحّب الدكتور البزري بوفد الرابطة، مثنيًا على نشاطاتها، ومباركًا للهيئة الإدارية الجديدة انتخابها، ومتمنّيًا لها التوفيق في مهامها، ومؤكّداً " أهمية تفعيل دور الروابط العائلية والشبابية والجمعيات في بناء مستقبل صيدا وخدمة أبنائها".
 
مواضيع ذات صلة
بري يستقبل وفد رابطة موظفي الإدارة العامة ويؤكد دعمه لمطالبهم المعيشية والإدارية
lebanon 24
04/12/2025 17:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص استقبل الحسن ووفدًا ليبيًا في إطار تعزيز التعاون بين البلدين
lebanon 24
04/12/2025 17:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجامعة اللبنانية بحث مع وفد من جامعة La Réunion الفرنسية سبل تعزيز التعاون
lebanon 24
04/12/2025 17:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى يبحث مع وفد أوروبي تعزيز التعاون الدفاعي وتطبيق القرار 1701
lebanon 24
04/12/2025 17:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن ال

عبد الرحمن

البروتوكول

بروتوكول

من جهته

نائب ال

الرحمن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:13 | 2025-12-04
10:27 | 2025-12-04
10:18 | 2025-12-04
10:08 | 2025-12-04
10:01 | 2025-12-04
09:44 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24