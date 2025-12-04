Advertisement

لبنان

بري استقبل العريضي ووسيم منصوري

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:06
A-
A+

Doc-P-1450816-639004576994186681.png
Doc-P-1450816-639004576994186681.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوزير السابق غازي العريضي حيث تم عرض لتطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية .
Advertisement

واستقبل بري النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.
مواضيع ذات صلة
مراجعة أمام مجلس الشورى من وسيم منصور ضد تعيينات الهيئة الناظمة للاتصالات
lebanon 24
04/12/2025 17:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بري بحث مع سعد والعريضي في المستجدات السياسية
lebanon 24
04/12/2025 17:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل وزير الصحة
lebanon 24
04/12/2025 17:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل مسؤولة المفوضية الأممية وشدد على دعم المتضررين
lebanon 24
04/12/2025 17:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

غازي العريضي

رئاسة الثاني

وسيم منصوري

عين التينة

وسيم منصور

مصرف لبنان

بري النائب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:13 | 2025-12-04
10:30 | 2025-12-04
10:27 | 2025-12-04
10:18 | 2025-12-04
10:08 | 2025-12-04
10:01 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24